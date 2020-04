Huis clos en ligue 1 ? "Malheureusement, il n'y a pas que le foot plaisir", Gérard Lopez, président du LOSC

Vous êtes confiné vous aussi depuis un mois, le stade Pierre Mauroy ne vous manque pas trop ?

Si ! Il me manque énormément comme d’autre choses ! Mais c’est vrai qu’étant passionné de foot, je trouve le temps long. Tout le monde est conscient du « cas de force majeur » et que l’on ne dirige pas notre propre agenda. La compétition manque à toute l’équipe, la vie de groupe aussi. Il y a pas longtemps, le coach, Luis Campos, le staff, les joueurs se sont vus sur une visioconférence, il paraît que c’était plutôt marrant !

Pour jouer les 10 dernières journées, la ligue se dirige pour l’instant vers une reprise le 17 juin et il faudra faire vite pour pouvoir entamer la saison suivante le 23 août. Cela voudrait dire jouer une journée tous les 3 jours, vous tiendriez avec l’effectif actuel du LOSC ?

Oui on a gagné beaucoup d’expérience cette année dans les matchs à haute intensité et surtout très rapprochés avec la ligue des champions. Après on est comme tout le monde, si les joueurs ont envie de jouer, ils seront plus en forme même s’ils n’ont pas envie de prendre de risque non plus.

Sauf que vous ne pourrez pas reprendre les entraînements avant le 11 mai, date prévue de déconfinement. Cela suffira quatre semaines pour être prêts ?

C’est une discussion que l’on est en train d’avoir et qui n’est pas encore tranchée. La crise est arrivée en plein milieu de la saison donc les joueurs étaient hyper préparés et on atteignait une vitesse de croisière avec le LOSC pour très bien finir la saison. Maintenant plus le confinement dure, plus la reprise devra être longue. Il y a des questions physiques et médicales mais l’on pense que cela devrait être suffisant.

Une reprise le 17 juin ça veut dire surtout des matchs à huis clos puisque les grands rassemblements sont interdits jusque mi-juillet. 45 groupes de supporters dont les DVE (Dogues du Virage Est) s’y opposent fermement. Alors c’est presque une une question idéologique : le football n’appartient-il pas avant tout à son peuple, ses supporters ?

Le football appartient à ceux qui y participent et on les respecte : les spectateurs, les sportifs mais aussi les autres employés du club on en a pratiquement 300 et c’est la balance qui doit être adéquate. Est-ce que je préfère un match stade rempli avec nos virages présents à un match à huis clos ? La question ne se pose même pas ! Mais on a en tant que club une responsabilité vis-à-vis de nos employés, de nos fournisseurs et on ne peut pas juste se focaliser sur la partie foot plaisir. Et je dis malheureusement car le foot devrait être du plaisir.

C’est vrai que le foot paraît dérisoire dans une période de crise. Mais le LOSC fait vivre 300 familles, 3000 si l’on compte les prestataires nordistes. Est-ce qu’ils doivent s’inquiéter, est-ce qu’il peut y avoir des licenciements ?

C’est pas du tout l’objectif. L’objectif c’est de trouver des solutions pour ne pas avoir à impacter le club de ce point de vue. Comme n’importe quelle autre entreprise qui a un produit à vendre, si vous ne le vendez pas et que vous n’avez plus de revenu, ça sera compliqué. Notre position est solide mais aussi dangereuse pour tous les clubs.

Car les diffuseurs Canal + et BeinSport ont suspendu leur versement. Or les droits télévisés représentent entre 60 et 70% du budget d’un club. Vous avez donc été missionné par vos pairs pour trouver des fonds - entre 300 et 500 millions d’euros – auprès d’investisseurs. Où en êtes-vous ?

Oui cela a été mal compris d’ailleurs. Ce n’est pas une demande formulée par un comité, c’est bien une mission lancée par la ligue (de football professionnel, NDLR) qui a elle-même été en contact avec des fonds américains et des banques anglaises. On nous a demandé de doneré un coup de main sur ce dossier. On a pu discuter avec des banques, des fonds. Mais uniquement dans le cas où on en aurait besoin. Si l’on n’en a pas besoin, tant mieux et si l’on a des solutions nationales et françaises, tant mieux. Mais c’est important de prévoir.

Vous êtes arrivé en Ligue 1 en janvier 2017 dans un milieu sceptique face à votre profil. Comment se fait-il que trois ans après, ce soit vous, qui soyez missionné ? Michel Seydoux (l’ancien président du LOSC, NDLR) le résume ainsi : « il est passé de persona non grata à persona plus que grata ». Comment vous l’expliquez ?

(rires)

Le foot n’est pas sport purement national. Quand on est au niveau de la Ligue 1, l’un des cinq gros championnats en Europe, il est clair que vous devez vous tourner aussi vers l’étranger. J’ai cette double casquette d’être président d’un club de foot mais aussi d’avoir une vie plutôt intense dans les affaires aux Etats-Unis, en Europe et en Amérique du Sud. Je pense que les présidents ont voulu mettre plus de chances de notre côté en termes de contacts. Et puis il y a aussi un respect que j’ai pour les autres présidents et qui est réciproque. Je suis aujourd’hui mieux installé, mieux compris dans le foot français et je peux dire aujourd’hui que j’ai des amis dans les clubs.

Un championnat décalé, cela veut dire aussi un mercato décalé. Comment le marché des transferts va-t-il se dérouler cet été ?



On a des indications. Il commencera plus tard sans doute et il durera plus longtemps. Ca posera évidemment des problèmes pour la règle des joueurs admis en compétitions européennes.

Et concernant les prix de vente ? Certains experts estiment que le prix d’un joueur pourrait baisser de 28% à cause de la crise. Cela serait catastrophique pour un club comme le LOSC qui mise en partie sur le trading ?

Non. D’une part, certains joueurs seront peut-être impactés de 50% et d’autres de zéro. Il n’y aura pas de changement pour un joueur unique et sans concurrence. Donc c’est compliqué voire irresponsable de fixer l’évaluation à 28%. D’autre part, pour le LOSC, cela arrive dans une saison particulière : on a joué la ligue des champions, on est 4e du championnat. Donc en terme de revenus c’est une très bonne année. Et on n’avait pas envisagé non plus de vendre une dizaine de joueurs, seuls trois ou quatre devaient partir. On ne sera donc pas très affectés.

Et pour ceux qui seraient en fin de contrat le 30 juin et qui devraient continuer à jouer pour la fin de saison en juillet ?

C’est une grosse problématique dans le foot. On essaie de tomber d’accord avec les autres clubs. Idéalement, il faudrait prendre des décisions dans les instances et qui soient standardisées pour protéger les clubs mais aussi les joueurs qui doivent être payés et assurés.

Depuis le début du confinement, vous et vos joueurs avez fait preuve de sérénité avec un mot d’ordre : la santé d’abord. Et le LOSC a d’ailleurs lancé plusieurs initiatives notamment des collectes de fonds pour la Fondation Hôpitaux de Paris- Hôpitaux de France pour acheter des tablettes pour les établissements de santé. Cette solidarité – tradition nordiste - est aussi une tradition au LOSC ?

Oui car on se sent privilégiés dans le temps normaux et extrêmement privilégiés dans les temps difficiles. On parle beaucoup d’argent dans le foot mais un club comme le LOSC dans la région est aussi un outil de rassemblement, de communion. Les joueurs se sentent très impliqués et sont fiers de représenter le Nord de cette façon là. Je n’ai pas eu besoin de demander à mes joueurs de faire des efforts, ce sont eux qui m’ont contacté pour me dire « est-ce-qu’on pourrait utiliser une partie du salaire pour faire telle ou telle action ? ». Donc je suis extrêmement fier de mon club et ces valeurs du Nord sont très importantes.

Un dernier mot pour vous supporters ?

Du fond du cœur ils me manquent ! Il y a deux jours, j’ai regardé une vidéo où ils chantaient pendant un match de coupe d’Europe contre l’Ajax et ça m’a donné la chair de poule ! J’ai un vrai amour pour le LOSC et pour les fans.