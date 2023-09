Ibrahim Cissoko, c'est pour quand le retour avec le TFC ?

Arrivé cet été à Toulouse, Ibrahim Cissoko a été opéré du pied début août et n'a pas encore pu disputer de match avec le TFC. Son retour se précise, même s'il faudra encore patienter un peu pour le voir à l'oeuvre.

ⓘ Publicité

Bientôt les entraînements collectifs

Ibrahim Cissoko avait été l'un des nouveaux visages les plus en vue cet été lors de la préparation. Mais une blessure au pied lors d'un entraînement l'a stoppé net juste avant la reprise de la Ligue 1. Cissoko va mieux, un mois et demi après l'opération. Carles Martinez Novell, le coach du Toulouse Football Club, a donné des nouvelles de Cissoko ce vendredi : "Il est là, il s'entraîne. Il a repris la course et d'ici une ou deux semaines, il va pouvoir s'entraîner avec les autres. On peut espérer un retour à la compétition dans la première moitié du mois de novembre mais avec ce genre de blessure, il faut rester prudent." Un retour qui pourrait donc se faire autour de la 11 ou de la 12e journée de Ligue 1 avec les Violets et qui ne sera pas de trop pour muscler l'attaque toulousaine.

Pour rappel, le TFC a perdu une de ses principales armes offensives ce jeudi soir à Bruxelles lors de la première journée de Ligue Europa face à l'Union Saint-Gilloise. Touché au genou, l'international marocain Zakaria Aboukhlal sera absent plusieurs mois.