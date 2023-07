Ibrahim Sissoko, nouvel attaquant de l’ASSE : « Saint-Etienne, c’était un rendez-vous manqué »

Les supporters stéphanois présents au centre sportif Robert-Herbin ce lundi matin ont pu découvrir un nouveau visage : celui d’Ibrahim Sissoko, recrue inaugurale du mercato estival, qui a participé à sa première séance d’entraînement avec ses nouveaux coéquipiers. L’attaquant de 28 ans, passé par Lorient et Béziers, avant d’exploser à Niort (25 buts en 49 matchs) aurait pu être stéphanois dès la saison dernière. Mais il avait alors opté pour le FC Sochaux-Montbéliard, club avec lequel il vient d’inscrire 13 buts en 35 matchs. En proie à de grosses difficultés financières, le club doubiste a été contraint, il y a quelques semaines, de rompre le contrat de l’avant-centre malien, qui faisait partie des plus gros salaires du club.

Il a préféré Saint-Etienne à la Ligue 1

Le voilà donc enfin vert : « L’année dernière, c'était juste un rendez-vous manqué », explique-t-il, en référence aux contacts qui n’avaient pas aboutis. Mais ces premiers contacts ont joué dans la décision du joueur de rallier le Forez cet été : « J'avais des sollicitations ailleurs, en Ligue 1 et à l'étranger notamment. Mais avec la connexion qu'on avait déjà créée l'année passée, le contact a été plus facile et mon choix s'est vite tourné vers l’AS Saint-Etienne. »

La situation du club a également évolué : l’année dernière, à la même période, l’AS Saint-Etienne était encore sonnée par la relégation en Ligue 2 et devait s’atteler à un chantier colossal pour reconstruire un effectif totalement failli. « Il y avait un petit peu de flou sur la saison, explique l’entraîneur stéphanois Laurent Batlles. On en a parlé tous les deux, Ibrahim n'était plus dans les mêmes dispositions puisqu'il a aussi vu la deuxième partie de saison qu'on a faite. »

« D’autres qualités que Jean-Philippe Krasso »

Si Ibrahim Sissoko vient remplacer numériquement Jean-Philipe Krasso à la pointe de l’attaque stéphanoise, il revendique un profil quelque peu différent : « Il peut jouer à la fois tout seul devant, ce qu’on n'avait pas trop dans l’effectif ou en point d’appui, avec un deuxième attaquant, détaille Laurent Batlles. On ne remplace pas Jean-Philippe Krasso par un joueur qui a les mêmes qualités, mais il en a d’autres. On voulait un joueur qui a des statistiques. C’est un mélange entre les qualités d’Ibrahima Wadji et de Gaëtan Charbonnier, qui sont très différentes. » A la fois la vitesse pour l’un, la présence physique et les qualités techniques pour l’autre.

Le nouveau numéro 9 des Verts devra toutefois attendre un peu pour connaître son baptême du feu, puisqu’il ne devrait pas prendre part au premier match de préparation de mercredi face à l’équipe de l’UNFP (composée de joueurs libres de tout contrat) à Andrézieux (18h30).