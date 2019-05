Ibrahima Niane ne reviendra pas au FC Metz cette saison

Fin de saison avec le FC Metz pour l'attaquant Ibrahima Niane. Il a été retenu avec la sélection des moins de 20 ans du Sénégal pour deux matchs de préparation à la coupe du monde 2019 en Pologne. Niane affrontera avec les Lionceaux l'Uruguay et le Panama.

Metz, France

Ibrahima Niane ne portera plus le maillot Grenat cette saison et surtout la gâchette de M'Bour ne jouera pas le derby ce vendredi à Nancy. Le jeune attaquant de 20 ans issu de génération foot à Dakar est sélectionné avec le Sénégal des moins de 20 ans pour 2 matchs de préparation à la coupe du monde 2019 en Pologne. Niane affrontera avec sa sélection l'Uruguay et le Panama. Il a déjà été sélectionné en 2017 pour la coupe du monde.

Direction 🇸🇳 pour le Mondial U20🦁

Je serai avec vous les gars pour le derby 💪🏿💯 @FCMetz#LaLorraineEstGrenatpic.twitter.com/3IMrqQOB0W — Ibrahima Niane (@Ibra_Niane7) May 8, 2019

Ibrahima Niane auteur de 10 buts en 33 matchs de ligue 2 ne sera pas le seul Grenat en sélection. Amadou Dia N'Diaye, lui aussi attaquant au FC Metz a été retenu par le sélectionneur Youssoupha Dabo.