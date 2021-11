OGC Nice : "Il a le sourire", Galtier et Daniliuc donnent des nouvelles de Kasper Dolberg

À 48 heures du déplacement à Clermont pour le compte de la 14e journée de Ligue 1 de football, Christophe Galtier et Flavius Daniliuc étaient face à la presse ce vendredi midi. L'occasion pour le coach du Gym d'acter les forfaits de Guessand (cheville), Atal (cuisse) et Boudaoui (dos) et d'annoncer l'opération à la cheville de Robson Bambu. Le défenseur brésilien sera absent jusqu'en février. Le point médical fait, l'entraîneur a pris le temps de revenir sur la situation de Kasper Dolberg.

"Kasper a de fortes chances de démarrer dimanche." - Christophe Galtier

Le buteur danois, dans le dur cette saison, a été diagnostiqué diabétique il y a une quinzaine de jours après des tests effectués au Danemark. Depuis, Kasper Dolberg a entamé son traitement et surtout "travaillé dur" pendant cette trêve selon son coach. "Déjà il a dû digérer ce problème. Mais aujourd'hui il a le sourire. Kasper doit adapter son alimentation et il est suivi par le staff médical et des spécialistes. Ces derniers jours il a énormément travaillé et il a de fortes chances de démarrer dimanche".

"J'étais avec lui quand il a appris la nouvelle." - Flavius Daniliuc

Juste après le coach, c'est un des amis du Danois dans le vestiaire niçois qui était face à la presse. "J'étais avec Kasper quand il a appris la nouvelle," raconte Flavius Daniliuc. "Je suis proche de lui et je peux vous dire qu'il travaille très dur pour revenir sur le terrain." Réapparu en cours de match face à Montpellier avant la trêve, Dolberg devrait être aligné en pointe à Clermont dimanche aux côtés d'Andy Delort puisqu'Amine Gouiri s'est très peu entraîné pendant cette trêve. "Amine avait un souci à la cheville. Il a coupé pendant 8-9 jours et là il vient de reprendre l'entraînement collectif. Dolberg et Delort peuvent parfaitement jouer ensemble", selon Galtier.