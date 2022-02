Le quart de finale de la Coupe de France, ce jeudi, entre les Canaris et Bastia intervient un an pile après l'arrivée d'Antoine Kombouaré au FC Nantes. Appelé à la rescousse pour redresser une équipe à la dérive, l'entraîneur "a tout changé" dixit Pedro Chirivella, pour y parvenir. Témoignages.

"Il est très strict" : Antoine Kombouaré, un an au FC Nantes et beaucoup de changements

Le 10 février dernier, il succédait à l'éphémère Raymond Domenech, sept matches, aucune victoire, et devenait le quatrième entraîneur du FC Nantes sur une même saison. Antoine Kombouré, catalogué par certains de "pompier de service", a été appelé par une direction perdue et qui commençait à épuiser son carnet d'adresse des entraîneurs disponibles et intéressés. "Je connais le contexte, je suis un grand garçon et je sais ce que je fait", disait-il à son arrivée.

Une assurance qui tranchait avec la situation catastrophique dans laquelle se trouvait une Maison jaune qui n'avait gagné aucun de ses 16 matches précédents, toutes compétitions confondues. Trois mois de disette pendant lesquels les 20 premiers skippers du Vendée Globe avaient eu le temps de boucler leur tour du monde, en solitaire, sans escale et sans assistance. Avant qu'il n'attaque sa mission sauvetage. "Il a tout changé, pour moi, pour l’équipe aussi", loue le milieu de terrain, Pedro Chirivella. Un an après, son équipe est dixième du championnat et dispute, ce jeudi soir, un quart de finale de la Coupe de France contre Bastia.

Un recadrage nécessaire pour remobiliser tout un groupe

Dès ses premiers jours à la Jonelière, il a "remis les choses en place parce-que ça partait un peu n’importe comment, à un moment donné", glisse Dennis Appiah. Amende à chaque retard, chasse aux téléphones dans le vestiaire et instauration d'une certaine discipline. "Il a mis des choses en place et c’est ce qui a beaucoup changé, développe le milieu de terrain espagnol, passé du statut de flop à élément clé sur le terrain. Il a corrigé des choses, il a été très strict, il a instauré des règles de vie et c’est ce qui a tout changé. Ça part de là. Et après quand tu as plus de cohésion dans l’équipe, le vestiaire et dans la vie, c’est plus facile ensuite de jouer au foot." Tout n'a pas été aussi simple mais le succès contre Angers, lors du premier match du quinquagénaire sur le banc, lui a permis de lancer sa mission et de commencer à refédérer un groupe perdu.

Il a aussi ramené pas mal de combativité et de compétitivité dans l’équipe.

"Ce qu’il a changé ? L’attitude et l’état d’esprit, c’est déjà pas mal, confirme un Ludovic Blas qui a lui aussi passé un pallier sous les ordres de l'ex-entraîneur aux huit clubs de Ligue 1. Le reste on l’avait mais il nous a remis la tête à l’endroit car on n'était vraiment pas bien." Et ça a été long pour cette formation qui a navigué jusqu'au bout dans la zone rouge avant d'accrocher les barrages grâce à une fin de saison canon avec quatre succès sur les cinq dernières rencontres de la saison.

"Grâce à lui, l’état d’esprit de l’équipe a complètement changé, assure Fabio. Tout le monde s’engage plus." Une dynamique qu'il a su faire perdurer au delà de la trêve estivale et là encore, c'était loin d'être gagné. "Il nous a ramené de la stabilité, salue le néo-défenseur central de 29 ans, Dennis Appiah. Il a aussi ramené pas mal de combativité et de compétitivité dans l’équipe". Mais avec ce FC Nantes-là, tout reste souvent fragile et Antoine Kombouaré ne le cache pas.

L'entraîneur du FC Nantes, Antoine Kombouaré, le jour de sa présentation à la presse aux côtés du directeur général délégué du club, Franck Kita. © AFP - Sébastien Salom-Gomis

"Un homme sur qui on peut compter pour aller à la guerre"

Sous les ordres du technicien de 58 ans, la maison jaune arrive désormais à faire le plein face à des formations moins bien classées qu'elle - 8 victoires, 2 nuls et 1 défaite. Les Canaris ont également retrouvé de l'efficacité en attaque, portés par un trio Ludovic Blas, Moses Simon et Randal Kolo Muani impliqué sur plus de 50% des réalisations de son équipe, cette saison. "Quand on travaille bien et qu’on est récompensé, forcément ça va beaucoup mieux, on accepte beaucoup mieux les choses, confirme le numéro 12 nantais. Dès que ça va un peu moins bien et que les résultats sont moins bons, tout le monde remet un peu tout en question. La chance qu’on a est que, quand il est arrivé, on a commencé à gagner et quand les résultats sont là, on ne peut dire qu’amen et continuer à travailler."

On a passé un cap. Il y a eu des moments où on ne franchissait pas le palier parce que nous n’avions pas le niveau. Il y avait une classe d’écart. Aujourd’hui, ce n’est pas le cas.

Et le groupe adhère aux préceptes de son entraîneur, venu avec son staff technique. "C’est un homme sur qui on peut compter pour aller à la guerre, tout simplement, s'avance Ludovic Blas, sous contrat jusqu'en juin 2024 et symbole du renouveau des Canaris. Comment a-t-il réussi à recréer cet esprit ? Je ne sais pas, seul lui détient le secret." "Il dit ce qu'il pense", tente Alban Lafont, promu au grade de capitaine à l'arrivée de "Casque d'or" et redevenu régulier dans les bonnes performances.

L'entraîneur du FC Nantes, Antoine Kombouaré, félicite ses joueurs après la victoire contre Lorient, le 5 décembre dernier. © AFP - Jean-François Monier

Antoine Kombouaré peut-il s'inscrire sur du long terme ?

"On a passé un cap, admet d'ailleurs le principal intéressé. Il y a eu des moments où on ne franchissait pas le palier parce que nous n’avions pas le niveau. Il y avait une classe d’écart. Aujourd’hui, ce n’est pas le cas. Il ne manque pas grand-chose mais c’est cela qui nous fera basculer du bon côté." Chose que les Jaune et Vert, actuellement obnubilés par le maintien, n'ont jamais réussi à faire depuis août.

En douze mois, l'ex-technicien strasbourgeois a réussi son pari : "Remettre de l’ordre dans la maison nantaise", comme il le promettait au moment de sa présentation. Mais des questions demeurent encore à commencer par sa volonté et sa capacité à intégrer les jeunes de la Jonelière dans son projet sportif. Seul Quentin Merlin a pour le moment vraiment eu sa chance et le milieu de 19 ans reconverti en arrière gauche a su la saisir. Pendant ce temps, ses anciens coéquipiers font la navette entre la réserve et le groupe professionnel à l'image de Lohann Doucet et Gor Manvelyan.

Sa communication, souvent très cash parfois malhabile, a pu heurter comme lorsqu'il déclarait que les joueurs de la formation étaient "loin du haut-niveau". "On recrute de l’extérieur des joueurs meilleurs que les jeunes du centre de formation, avait-il lâché en novembre dernier. C’est donc plus dur pour les jeunes du centre. Il y a un écart terrible aujourd’hui." La déclaration avait choqué en interne. Chez les supporters aussi dont certains goutent peu certaines sorties de Kombouaré à leur égard. Le quinzième entraîneur de l'ère Kita se veut pourtant rassembleur. Mais il a encore du pain sur la planche pour y parvenir. Reste à savoir si cela est possible avec Waldemar Kita à la tête du club octuple champion de France.