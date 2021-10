"Il fait partie de ces Bretons qui nous ont fait rêver" : une statue de Raymond Keruzoré inaugurée à Carhaix

L'ancien joueur du Stade rennais Raymond Keruzoré a rejoint le panthéon des Bretons les plus populaires de Carhaix, dimanche 24 octobre. La légende du foot breton espère inspirer les plus jeunes à assurer la relève.

"Raymond Keruzoré avait une prestance sur le terrain, il éclairait le jeu", insiste le maire de Carhaix avant de dévoiler la statut de l'ancien international français de football, à Carhaix, dimanche 24 septembre. Le " meilleur joueur breton de l'histoire ", selon le magazine France Football, rejoint le panthéon des Bretons les plus populaires, créé par la commune.

Raymond Keruzoré a lui-même dévoilé la statue à son effigie cachée sous un drapeau breton. © Radio France - Margaux Queffélec

"Il y a un peu de fierté mais je ne réalise par là tout de suite", affirme l'ancien joueur du stade Rennais, pour qui : "beaucoup de joueurs bretons professionnels auraient pu être à ma place". Raymond Keruzoré, qui profite maintenant de sa retraite à Concarneau, espère que cette statue inspirera les petits Carhaisiens pour assurer la relève du football breton.

Honorer tous les joueurs de footballs bretons

Cette statue de Raymond Keruzoré vise à honorer "tous les joueurs professionnels et amateurs de football breton", explique le maire de Carhaix. Une évidence de faire entrer l'ancien entraineur au panthéon des Bretons les plus populaires de la ville. Le circuit, qui compte une quinzaine de statues, raconte "l'histoire du peuple breton et ceux qui nous on fait rêver, comme Raymond Keruzoré", affirme Christian Troadec.