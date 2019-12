"Il faudra plus de maîtrise, plus de technique" pour Claude Puel, avant le match contre Nice

Saint-Étienne, France

Le manager général de l'AS Saint-Etienne l'assure, ses joueurs ont manqué de jus en fin de match contre Rennes. Un manque de lucidité fatal dans les dernières minutes de jeu quand les Verts ont encaissé le deuxième but. Alors les blessures, cela n'arrange rien se désole Claude Puel : "C'est toujours embêtant. On l'a vu lors du dernier match contre Rennes, qui avait mis au frais plusieurs joueurs lors de la rencontre contre le Celtic. On n'a moins de possibilité de rotation. On tire sur les organismes, on se bat et on manque l'étincelle."

Six matchs à jouer en trois semaines jusqu'à la trêve

"Les Niçois auront un jour de récupération de plus. Ils ont joué samedi. Le rencontre arrive dans cet enchaînement énorme que l'on a et qu'il va falloir gérer" poursuit Claude Puel.

De son côté, le défenseur Harold Moukoudi se veut rassurant. Selon lui, les joueurs ont du coffre et de l’énergie. Mais l'entraîneur veut que ses joueurs se donnent encore plus mercredi soir contre Nice : "J'attends plus de qualité, plus de maîtrise, plus de technique. Il faut moins jeter le ballon comme lors du dernier match."

L'AS Saint-Etienne contre l'OGC Nice ce mercredi à 19 heures, c'est à suivre en direct sur France Bleu Saint-Etienne Loire