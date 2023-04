"Il faudrait un miracle", les supporters des Chamois niortais ne croient plus vraiment au maintien en Ligue 2

Les supporters des Chamois niortais ont le moral dans les chaussettes. L'équipe est au plus mal, dernière du classement de Ligue 2. A huit matches de la fin du championnat, les footballeurs deux-sévriens sont à sept points du premier non-relégable, Valenciennes, leur prochain adversaire. Autant dire que l'opération maintien se rapproche de plus en plus de la mission impossible.

ⓘ Publicité

"Sentiment de tristesse mais pas d'accablement quand même", réagit Paul, supporter historique des Chamois niortais. "Huit matches, 24 points possibles donc mathématiquement rien n'est joué", explique ce retraité, présent aux matches mais aussi lors des entraînements. Mais il le reconnaît : "ça va être compliqué. Il faudrait un miracle !". Sur les sept derniers matches, les Chamois ont perdu six fois. Ludo, autre supporter, garde un goût amer de la défaite de samedi 3-0 face à Sochaux. "Ça va très mal. On ne peut pas se permettre d'avoir des joueurs qui marchent sur un terrain comme on l'a vu samedi. On est proche de descendre et on voir certaines personnes faire des non-matches et ça c'est inadmissible pour moi. A part certains joueurs, il n'y a aucune réaction".

"Avec ce qui se passe en coulisses, ça doit leur mettre un coup au moral aussi"

"Les Chamois auraient peut-être dû s'entraîner un peu plus, recruter un vrai butteur. On ne remplace pas comme ça Sissoko et Mendès. Peut-être qu'on était aussi une des équipes les plus faibles de la poule", analyse Paul, pragmatique. Ludo pointe aussi du doigt le rôle de la direction du club. "Ce qui se passe dans cette direction influe sur la mentalité des joueurs". Relations tendues avec la mairie de Niort, centre de formation menacé , l'extra sportif est en effet loin d'être serein. "Avec ce qui se passe en coulisses, et on sait pas tout, ça doit leur mettre un coup au moral aussi", estime Paul qui sera là, même en cas de descente en National. "J'en ai vu des montées et des descentes. On est toujours supporter et on le restera", assure-t-il. D'autres expriment clairement leur désarroi. "Tant que mon club ne retrouvera pas une identité, je ne redonnerai plus de ma voix", écrit un autre fidèle de chez les fidèles sur les réseaux sociaux.