"Il faut chasser le doute" : le Racing pas plus avancé après son match nul à Clermont

Toujours pas de deuxième victoire de rang pour le Racing en Ligue 1. Après une victoire poussive contre Angers la semaine dernière à la Meinau (2-1), les Bleus et Blancs ont concédé le match nul à Clermont dans le cadre de la 25ème journée de Ligue 1 (1-1).

Un deuxième mi-temps poussive

Comme face à Angers, Habib Diallo avait mis les siens sur de bons rails après une ouverture du score sur l'une des seules occasions strasbourgeoises (34e). C'est son 13ème but en Ligue 1 cette saison. Les Strasbourgeois se sont, comme souvent cette saison, montré bien meilleurs en première mi-temps, malgré un fort vent de face au stade Gabriel Montpied "Ça m'a rappelé un match à Istres il y a dix ans, a raconté Dimitri Liénard à la fin du match. Je me suis dit : ça va être un match de coupe de France. J'en ai connu, dans des stades champêtres (...) Ce qui est fou c'est que c'est finalement quand les deux équipes ont été contre le vent qu'elles ont marqué."

Car comme la semaine dernière, les hommes de Frédéric Antonetti ont affiché un visage beaucoup moins séduisant en deuxième mi-temps. Ils ont été punis à la 65ème minute par un but d'Elbasan Rashani. "On s'est inconsciemment peut être dit que ce serait plus facile (avec le vent dans le dos, ndlr). Inconsciemment en tant qu'athlète t'en fais peut-être un peu moins. Et bah voilà ce qu'il se passe : tu te fais égaliser. La première mi-temps tu gagnes 1-0 et la deuxième tu la joues peut-être pour pas la perdre."

"C'est le travail qu'il va falloir effectuer. Trouver de la constance. Être capable de faire la même chose en deuxième mi-temps, reconnaissait Frédéric Antonetti à l'issue de son deuxième match sur le banc strasbourgeois. Dans notre situation il y a encore un peu de doute. Il faut chasser le doute. Pour ça il faut garder la concentration, la détermination. Il faut s'arracher. On aurait pu arracher une victoire 1-0 même si Clermont a poussé."

Avec ce match nul, le Racing reste 15ème de Ligue 1 mais n'a plus qu'un point d'avance sur le premier relégable Ajaccio (vainqueur de Troyes ce dimanche). "Il faut continuer, ne rien lâcher et y croire. Moi j'y crois énormément", continue de marteler l'entraineur Frédéric Antonetti.