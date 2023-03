"Il faut déjà préparer la saison prochaine" : les mots de Patrick Guillou avant Bordeaux - ASSE

Il le dit et le répète : ce samedi, à l'occasion de l'affiche de la 26e journée de Ligue 2 entre Bordeaux et Saint-Étienne, il sera supporter des Verts. Ancien défenseur de l'ASSE mais aussi ancien entraineur adjoint des Girondins de Bordeaux, Patrick Guillou nous livre son avis sur le début de renouveau des joueurs de Laurent Batlles. Un avis, ou plutôt un appel à la raison.

"Tout dépend où l'on fixe le curseur quand on évoque un renouveau. L'ASSE est un club qui transpire la passion et qui amène, parfois, à la déraison. Si l'on prend les résultats bruts du mois de février, ces quatre victoires face à des concurrents directs pour le maintien, on se dit que l'on va se sauver et que c'est génial. Mais à un moment donné, même si nous avons connu des mois et des années difficiles, il faut essayer d'analyser pourquoi nous en sommes arrivés là et pourquoi nous arrivons à nous réjouir d'avoir gagné quatre matchs d'affilée face à des équipes de bas de tableau de Ligue 2 avec ce club, avec l'effectif et avec tous les mercatos qu'il y a eu*. C'est un truc de fou ! Parce qu'il y a de l'affect, on en oublie l'essentiel : aujourd'hui, notre club est quinzième de Ligue 2. J'entends déjà les critiques dire que je suis toujours aigri, mais non ! Ces bons résultats nous permettent d'envisager différemment l'avenir sur le très court terme, et cela veut dire préparer déjà la prochaine saison. Il faut bosser, bosser et encore bosser. On me dit que l'ASSE le fait, d'accord, mais quand j'analyse ce que l'on a fait au cours des quatre dernières années, on le fait mal*."

Consultant pour BeIN Sports, Patrick Guillou ne sera pas aux commentaires du match ce samedi, au Matmut Atlantique. Avant d'être au micro dans la soirée pour une rencontre de Bundesliga entre Stuttgart et le Bayern, il suivra tout de même avec attention la prestation des Verts, comme tous les week-end.