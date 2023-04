"Il faut le refaire les six prochains matchs" : le Racing gagne à Reims et sort de la zone rouge

Une victoire et deux places gagnées au classement. Le Racing ne pouvait rêver meilleur scénario pour cette 32ème journée de Ligue 1. Les hommes de Frédéric Antonetti sont allés gagner chez le 8ème du classement Reims (2-0) et profite des matchs nuls de Nantes face à Troyes (2-2) et de Brest à Ajaccio (0-0) pour leur passer devant et sortir de la zone rouge.

"Les gars ont été courageux"

"On a montré des qualités mentales très au-dessus de la moyenne, a jugé le coach Frédéric Antonetti à l'issue de la rencontre. L'animation défensive était bonne, on n'a pas pris de but contre une équipe qui pose des problèmes à de nombreuses équipes. Les gars ont été courageux. On a trop reculé par moment, mais ça c'est par manque de confiance."

Le Racing n'a pourtant pas trop eu l'occasion de tergiverser. Habib Diallo, qui confirme son statut de serial buteur, a inscrit une nouvelle réalisation éclair, moins de 20 secondes après le début du match. Les Strasbourgeois ont ensuite subi une vague d'assauts du Stade de Reims, sans rompre, avant de porter le score à 2-0. Déjà en vue lors de la victoire face à Ajaccio , le jeune Habib Diarra (19 ans) a magnifiquement servi Habib Diallo (37e) après un petit festival.

"Les gars ont été très déterminés et il faut le refaire les six prochains matchs. Il faut faire une série. Il faut des points. Je pensais qu'il en faudrait un petit moins, a concédé le coach corse du Racing. Il va falloir s'arracher pour obtenir le maintien." Le Racing n'est en effet devant Nantes et Brest qu'à la différence de buts.

"Ça montre qu'avec du caractère et du combat, on arrive à bien défendre, s'est réjoui le défenseur Lucas Perrin. Je pense que si on reste dans cet état-là on va vite se maintenir. Mais pour ça il faut enchainer. On va tenter d'aller chercher une troisième victoire consécutive devant une Meinau en feu vendredi". Le Racing y affrontera l'Olympique lyonnais, à 21h.