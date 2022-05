"Il faut que je le vive une fois dans ma carrière". R. Nouri (AC Ajaccio) veut monter en L1

A 180 mn du bonheur... peut-être un peu moins ! L'ACA est plus que jamais en course pour remonter en première division professionnelle. Parmi les cadres du vestiaire, Riad Nouri, 13 ans de carrière derrière lui, n'a jamais connu une accession en première division

Une victoire des blanc et rouges ce samedi à Grenoble et, dans le même temps, un faux pas d'Auxerre au Havre, peuvent propulser le club directement en Ligue 1. En cas de victoire des bourguignons au Havre, en revanche, il faudra patienter jusqu'à la dernière journée.

Victorieux samedi dernier face au Havre, malgré une grosse opposition, les acéistes rêvent d'une fin de saison à la hauteur de leurs efforts, et des attentes des supporters. En tout cas, ils vont tout faire pour.

Parmi ceux qui donnent l'exemple d'une détermination sans faille, Riad Nouri, 36 ans, vit sa 6e saison avec l'ACA. Il est l'un des joueurs les plus capés du championnat. De plus, ses statistiques sont au meilleur : 7 buts et 4 passes décisives au compteur cette saison, pour l'ailier. Invité ce lundi 2 mai de l'émission Feuille de Matchs, Riad Nouri voudrait accrocher à son tableau de chasse cette accession en Ligue 1 qui lui a échappé en 2018 et aussi en 2020, avec l'arrêt du championnat à cause de la COVID-19. Ce but-là, cette saison ,est plus proche qu'il ne l'a jamais été.

"Ça peut être la récompense d'un travail, non-pas d'une saison, mais de plusieurs années. [...] Ce serait vraiment exceptionnel de participer à la remontée du club 11 ans après. Ça a été une saison pleine, et ce serait un honneur d'offrir ça aux supporters et aux dirigeants. [...] J'espère qu'on va le vivre, parce que je ne suis jamais descendu de Ligue 2, mais je ne suis jamais monté non-plus. Il faut que je le vive une fois dans ma carrière".

Interview à retrouver en intégralité en podcast et dans nos éditions radio.