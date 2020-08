"Il faut que les matchs se jouent" : l'entraîneur du LOSC réagit aux cas de Covid-19 en L1

Après le LOSC, ou encore Nantes, plusieurs cas de Covid-19 ont été détectés chez des joueurs du Racing club de Strasbourg. De quoi soulever quelques craintes, à un peu plus de deux semaines de la reprise du championnat de ligue 1. L'entraîneur lillois Christophe Galtier milite pour le maintien des matchs, avec des strictes mesures de sécurité sanitaires bien sûr, même en cas de tests positifs dans l'une ou l'autre équipe.

à lire aussi Trois joueurs du LOSC ont été testés positifs au coronavirus

"Il faut s'adapter"

Christophe Galtier milite pour le maintien des rencontres de Ligue 1, tout en s'adaptant bien sûr à la situation sanitaire. "Le virus est là, qu'est-ce qu'on fait ? On arrête de s'entraîner, on s'arrête de jouer ? On reporte les matchs ? (....) Ça ne sera pas possible. Il faut que les matchs se jouent, quelle que soit la situation sanitaire de l'adversaire" se positionne l'entraîneur du LOSC, qui ne se dit "pas inquiet", à quelques semaines seulement de la reprise de la ligue 1.

Je crois que c'est une bonne chose de faire démarrer le championnat

"C'est aux clubs, aux entraîneurs, aux joueurs, de s'adapter. Le staff médical est très vigilant" précise Christophe Galtier.

Reste désormais à savoir comment se positionneront les instances du football en France sur cette question.