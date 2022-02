"Il faut sauver le soldat ASNL" : l'ex-président Jacques Rousselot réagit face au naufrage du club

Un peu plus d'un an après l'officialisation de la vente de l'AS Nancy Lorraine à des investisseurs étrangers, l'ancien président Jacques Rousselot sort du bois et a accepté de réagir, sur France Bleu Lorraine, sur la situation catastrophique du club aux chardons.

Alors que l'AS Nancy Lorraine fonce droit vers la relégation en National, et que les supporters ont manifesté samedi 5 février leur mécontentement quant à la gestion du club par l'actuel président, Gauthier Ganaye, l'ancien patron Jacques Rousselot sort de son silence. Il a accepté de donner une interview à France Bleu Lorraine ce mercredi 9 février.

Jacques Rousselot, regrettez-vous en vous levant le matin d'avoir vendu l'AS Nancy Lorraine ?

Non, dans ma vie, je ne regrette rien. J'avance, j'ai toujours avancé. Pour autant, je regarde quand même de temps en temps dans le rétroviseur. Et malheureusement, force est de constater qu'après avoir vendu l'ASNL, je suis bien malheureux, bien triste de la situation dans laquelle elle est aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle je sors du bois. Pour dire aux supporters, aux partenaires, aux élus, que je suis peiné de la même façon, que je suis très triste de ce qui arrive aujourd'hui au club. J'espère vraiment que nous allons nous en sortir et que même si nous sommes au bord du National, qu'Albert Cartier réussira à un coup de force, un coup de génie, ça veut dire qu'il faut gagner pratiquement un match sur deux. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que je pense que c'est l'homme de la situation, même s'il est bien seul.

Vous comprenez certaines critiques de supporters qui disent que vous avez vendu le club à des gens pas sérieux ?

Ce n'était pas écrit sur leur front qu'ils n'étaient pas très sérieux ! Ils avaient un club à Nice, ils l'ont vendu. Ils ont trois ou quatre clubs par ailleurs, donc avec une surface financière importante. Quand j'ai reçu un certain nombre d'acquéreurs potentiels, j'ai éliminé tout de suite quand je sentais que ce n'était pas très sérieux. Mais cela me semblait sérieux puisque encore une fois, il y a cinq actionnaires importants sino-américain et que je pensais qu'ils allaient donner un souffle nouveau à l'ASNL. Qu'il allaient faire mieux que moi, qu'ils allaient donner beaucoup plus de force et d'envie pour retrouver la Ligue 1 rapidement. Or, force est de constater que c'est tout l'inverse qui s'est produit, c'est-à-dire qu'ils ont tiré les moyens vers le bas dans des domaines divers et variés. Pas d'investissement, pas de suivi. Aujourd'hui le bateau est en train de couler doucement et c'est ça et ça me rend bien triste. C'est navrant, maintenant il faut sauver le soldat ASNL.

Votre opinion est ce qu'elle a changé depuis que Gauthier Ganaye a remis en question justement votre gestion du club avant qu'il ne devienne président?

Si j'ai vu ces déclarations, effectivement, c'est un peu ce qui m'a fait réagir aussi et qui m'a fait sortir du bois quand effectivement, je vends le club. Le club est 17e, certes, mais avec une équipe qui a été bâtie par moi par Jean-Louis Garcia et Eric Martin. Et à la fin de la saison, on termine 8e, donc je pense qu'on s'était pas trompé sur l'effectif. Ensuite, il y a une quinzaine de joueurs qui sont partis, une dizaine d'autres joueurs qui sont arrivés au fil de l'eau jusqu'à fin août, avec un entraîneur qui méconnaissait à la fois l'effectif, qui méconnaissait la langue et qui ne faisait plus une mise au vert. Et je pense que c'est là où on a eu un retard à l'allumage. C'est mon analyse et l'expérience de mes 30 années qui me fait réagir comme ça. Et puis ensuite, quand j'ai laissé le club au 31 décembre, il y avait près de quatre millions de trésorerie dans les caisses. Donc c'est quand même pas mal pour un club de football qui était soi-disant à la dérive.

C'est quoi le problème de Gauthier Ganaye ? Son absence ? Ou c'est le fait qu'il veuille tout gérer à la fois : présider, entrainer et recruter?

Je ne veux pas faire le procès de Gauthier Ganaye. J'étais énervé par rapport à ses déclarations. Mais effectivement, c'est ce qu'on me dit, qu'il n'est pas présent. Donc, pour diriger une entreprise, il faut vraiment être dedans. Il faut être près des joueurs, faut être près des collaborateurs. Il faut, mais apparemment, il l'est pas. Force est de constater qu'aujourd'hui, on est vraiment dans une ornière dans laquelle il va être difficile de se sortir.

A moins que vous décidiez de reprendre le club?

Je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait et donc j'en sais rien. Mais en tout cas, pour l'instant le club appartient aux Américains, dirigé par Gauthier Ganaye. C'est tout ce que je peux vous dire.