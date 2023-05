"Il faut voter pour Luka Elsner", l'entraîneur de QRM, Olivier Echouafni, élogieux envers le HAC et son coach

Interrogé ce jeudi 18 mai en conférence de presse avant la rencontre à Saint-Etienne, samedi, l'entraîneur de QRM, Olivier Echouafni, est revenu sur sa nomination dans les 5 meilleurs coaches de Ligue 2 de la saison.

Les Trophées UNFP ont en effet révélé la liste des cinq entraîneurs susceptibles de remporter ce prix. Olivier Echouafni y figure, en compagnie de Luka Elsner, le coach du HAC, Régis Brouard (Bastia), Laurent Guyot (Annecy) et David Guion (Bordeaux).

"C'est flatteur, je ne m'y attendais pas forcément, explique le coach quevillais. C'est un honneur d'être reconnu par ses pairs."

L'ancien sélectionneur de l'équipe de France féminine a aussi voulu relativiser : "C'est le travail de tout un club, un vrai gros travail collectif, cela met en valeur le club", a-t-il enchaîné.

Pour terminer, Olivier Echouafni a surtout affiché son soutien au coach du HAC, Luka Elsner, lui aussi nominé, et favori pour la récompense, au vu de la saison exceptionnelle des Ciel et Marine : "J'espère que ce sera Luka. Il le mérite. J'espère qu'ils vont arriver à monter au vu de leur saison et de leur série historique." Série exceptionnelle de 32 matches sans défaite entamée à Valenciennes en août dernier et achevée lundi dernier à Annecy, meilleure série de l'histoire de la deuxième division, à égalité avec Sedan. "Il faut voter pour Luka !", conclut le coach, dans un rire. Réponse le 28 mai au soir.