Il a gagné la coupe Gambardella avec l'OM en 1979 et se souvient "pour les minots"

Son visage est familier de tous les amoureux de l'Olympique de Marseille. A 56 ans, Jean-Charles de Bono est commentateur sur OMTV. Mais c'est surtout l'un des seuls vainqueurs de la Coupe Gambardella avec l'OM : en 1979.

Ce samedi après-midi, il ne sera pas sur le terrain. Mais dans sa cabine de commentateur. Et il va certainement avoir le coeur qui va autant trembler que la nouvelle génération des minots de l'Olympique de Marseille. Jean-Charles de Bono va commenter pour OMTV ceux qui pourraient lui succéder, au nom du club, au palmarès de la prestigieuse Coupe Gambardella

A 17h15 ce samedi au Stade de France, en lever de rideau de la finale de la Coupe de France entre le PSG et Angers, l'OM affronte Montpellier. C'est la Gambardella. La coupe des centres de formation. Qui va succéder à l'AS Monaco d'un certain K. Mbappé ?

L'OM ne l'a remportée qu'une seule fois dans son histoire. En 1979. C'était face à Lens (2-0), grâce à des buts de Castellani (35), et De Falco (86), au stade municipal d'Amnéville

Le 11 de 1979 à Amnéville : Lévy, Layour, Caminitti (cap), Lopez, Anigo, Dapinta, Serrer, Castellani, De Bono, Vottero, Pascal (De Falco 46). N’est pas entré en jeu : Arnaudy. Entraîneur : Jean-Claude Coulet

"Ce qui a déclenché l’engouement de cette équipe, c'est surtout le match à Auxerre, en quarts de finale. Il y avait d'ailleurs Jean-Marc Ferreri en face. Nous avions gagné aux tirs au but, et ça avait lancé une histoire formidable"Jean-Charles de Bono

Le coup d'envoi du match est donné à 17h15. A retrouver en différé dès minuit sur OMTV, avec les commentaires ... de Jean-Charles de Bono..

"Qu'ils profitent de ce moment. De l'amitié qu'ils ont entre eux. Qu'ils se disent "on est fort, si on ramène ça à Marseille, c'est le peuple marseillais qui va s'en réjouir et nous on aura un trophée en mains". Ils jouent en plus en ouverture de Angers/PSG. Le public parisien va les huer.. ça doit les motiver !'