Il marque pour son premier match en pro avec le FC Nantes : Imran Louza vit "un rêve de gosse"

Imran Louza se souviendra "toute sa vie" de ce 4 janvier 2019 à la Beaujoire et de son premier match chez les pros avec le FC Nantes, contre Châteauroux en Coupe de France (victoire 4-1). Le Canari de 19 ans, formé au FCN, a inscrit le troisième but de la rencontre : "c'est un rêve de gosse".

A la 70ème minute, le FC Nantes mène 2 buts à 1 contre Châteauroux (Ligue 2) en 32èmes de finale de la Coupe de France : bien servi par Kalifa Coulibaly dans la droite de la surface, Imran Louza tire du gauche sans contrôle. Sa frappe enroulée trompe le gardien adverse. A 19 ans, pour sa première titularisation dans le groupe professionnel du FC Nantes, le milieu de terrain inscrit donc un but, devant 10500 spectateurs à la Beaujoire, et contribue à la qualification des canaris pour les seizièmes de finale de la Coupe.

Je m'en souviendrai toute ma vie"

"Je m'en souviendrai toute ma vie, toute ma vie.... C'est un rêve de gosse, ce que j'ai vécu ce soir [vendredi], je ne peux pas vous le décrire. Après, le plus important reste la victoire" explique Imran Louza, arrivé au FC Nantes il y a douze ans. Déjà convoqué par Vahid Halilhodzic face à Angers le 24 novembre en Ligue 1, et présent sur le banc des remplaçants à Saint-Etienne le 1er décembre, Louza a savouré cette première sur le terrain : "c'était un _match particulier pour moi_, mon premier en pro, mais je ne voulais pas me prendre la tête plus que ça, je voulais continuer sur ce que je fais en réserve, je pense que c'est ce que j'ai bien fait, et je suis content !", poursuit le jeune Canari.

🎙 Vahid Halilhodzic : "@Louza_Imran est avec nous depuis un mois. Ce soir c'était le moment de le faire jouer. Il est intéressant. C'est un pur produit de l'école nantaise."#FCNLBCpic.twitter.com/ctAlirOQU2 — FC Nantes (@FCNantes) January 4, 2019

"Il a _un très beau pied gauche, une bonne dernière passe",explique Vahid Halilhodzic, satisfait après sa prestation face à Châteauroux. "Il peut faire encore mieux, c'est un garçon de l'école à la nantaise, il est avec nous depuis un ou deux mois. Il a raté quelques passes mais c'est normal,_ c'est un jeune joueur, un garçon sur lequel il faudra compter dans les prochaines années peut-être", poursuit le coach du FC Nantes, interrogé sur Eurosport.

Il intègre l'école de foot du FC Nantes à l'âge de 7 ans

Imran Louza, né à Nantes, a grandi dans les quartiers Nord de la ville et débuté le football à l'Etoile du Cens. Mais rapidement, à l'occasion d'un tournoi à la Jonelière, il est repéré par le FC Nantes et à 7 ans, il intègre l'école de foot en 2006. De la pré-formation aux U 19 Nationaux, il gravit tous les échelons du club, un peu à l'image d'un Valentin Rongier, actuel capitaine. Le franco-marocain évolue actuellement avec la réserve du FC Nantes en National 2, et a déjà joué en jeunes avec l'équipe nationale du Maroc : il avait même inscrit un but en septembre 2017 lors d'un match international face à la France (3/2 pour le Maroc).

Bonne soirée à tous 🙌🏼 pic.twitter.com/WatYfBGViz — FC Nantes (@FCNantes) January 4, 2019