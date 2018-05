Le Havre, France

Interrogé après l'élimination du Stade Brestois par Le Havre ce mardi 15 mai 2018, l'entraîneur de Brest, Jean-Marc Furlan, a pris la défense d'un joueur havrais, Amos Youga, exclu sur carton rouge en fin de rencontre. "Il ne faut pas le suspendre, le gamin" dit-il. Et il explique : "A la fin, on est très en colère parce qu'il y a faute sur le deuxième but. Je perds mon sang-froid."

"On n'est pas content parce qu'on pense qu'il y a penalty sur Diallo, le deuxième but on pense qu'il y a une faute sur Gastien, c'est pour cela qu'on perd un peu notre sang-froid. Je souhaite que l'arbitre ne suspende pas le gamin, Youga. C'est moi qui le provoque. Je le provoque de loin, par la parole. Lui, il vient vers moi de façon un peu agressive. Mais il n'a pas à être suspendu, le gamin.Mais il faut dire à la commission que le petit Youga, il n'a rien fait." L'entraîneur du Stade Brestois réclame donc la clémence de la commission de discipline pour le joueur de l'équipe adverse du Havre.