"Il va y avoir 4-5 recrues qui vont arriver au Nîmes Olympique durant le Mercato !" (Romain Philippoteaux)

Les vacances arrivent au meilleur des moments, vivement le Mercato !

L'attaquant Romain Philippoteaux est passé en zone mixte après le match et a parlé au micro de France Bleu Gard Lozère concernant le mercato hivernal : " Il va y avoir des renforts, on va pas s'en cacher, un nouveau directeur sportif est arrivé (Reda Hammache), c'est pour faire venir des recrues, il a ses réseaux. Il va faire venir 4-5 recrues. Il va y avoir énormément de changements. Il faut des renforts, c'est une certitude."

Nîmes avec la défaite 3-0 de Toulouse à Nice n'est pas dernier de la L1 grâce à une meilleure différence de buts.

Prochain match des Crocos : le 32e de finale de Coupe de France à Tours le 4 Janvier 2020.

RDV le samedi 11 Janvier 2020 pour la réception de Reims à 20h. France Bleu Gard Lozère vous fera vivre ce match en direct et en intégralité. D'ici là, nous vous souhaitons à toutes et à tous de joyeuses fêtes ! A l'an prochain avec, on l’espère, le maintien du Nîmes Olympique en Ligue 1.