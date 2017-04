Il y a 20 ans : Le SM Caen battait l'OM à domicile pour la dernière fois

Une Affiche-Une Histoire vous fait revivre à chaque mi-temps des matchs du SM Caen une rencontre marquante entre le club caennais et son adversaire du soir. Pour cette 35e journée de Ligue 1, nous vous proposons de revivre la dernière victoire à domicile du SM Caen face à l'OM le 23 mars 1997.

Cette saison 1996-1997, le SM Caen aura été la bête noire des Phocéens. Vainqueurs à l'aller (1-0) au Vélodrome, les footballeurs caennais vont de nouveau s'imposer au match retour le 23 mars 1997.

"On aurait même pu marquer un 2e but en contre" Frédéric Née

Frédéric Née, auteur de 9 buts cette saison-là sous le maillot de son club formateur, avait inscrit l'unique but de la rencontre à la 38e minute de jeu "sur une passe de Pascal Vahirua qui me centre pour tromper Andreas Köpke. On aurait même pu marquer un 2e but en contre, se remémore l'actuel entraîneur adjoint de l'équipe de France féminine de football.

"On avait été victime un peu du changement de refonte du championnat" Arnaud Tanguy

Ce double-succès n'empêche malheureusement pas la relégation en Ligue 2 du SM Caen malgré leur 17e place. " On a été victime un peu du changement de refonte du championnat qui passait de 20 à 18 clubs l'année suivante, déplore Arnaud Tanguy 20 ans plus tard. On avait été le 17e club du championnat et on avait été victime de ce changement de règlement."