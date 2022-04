Il y a 20 ans l'OGC Nice battait Istres et retrouvait la D1

Un stade du Ray comble et électrique. Près de 15.000 âmes Rouge et Noir sont rassemblées pour écrire l'histoire et pousser très fort derrière les Aiglons. Ce vendredi 26 avril 2002 le Gym est à 90 minutes du bonheur. Mais pour le vivre et le partager, encore faut-il battre Istres et prier pour un faux pas du Mans, qui joue en même temps. Et tout va se dérouler comme dans un rêve.

Le Stade du Ray comble pour la réception de Istres - Maxppp

Poussin Meslin montre la voie

Le Gym domine et Christophe Meslin ouvre le score juste avant la pause sur une frappe croisée imparable. 16e but de la saison pour "Poussin", qui peut faire le coq. Les Aiglons volent vers le succès, ficelé grâce à deux nouveaux buts de Laurent Gagnier et Pablo Rodriguez, héros parmi les héros d'une soirée qui entre dans l'histoire. Parce qu'au même moment Le Mans s'incline et ouvre en grand les portes de la D1 aux Aiglons, cinq ans après l'avoir quittée et après trois saisons très difficiles en D2. "Une année extraordinaire," se souvient Thibault Scotto dans 100% Aiglons. "C'est vrai que personne n'y aurait cru en début de saison. Mais on avait un groupe uni, un groupe de copains. Jusqu'en janvier on 6e ou 7e mais après on arrive à faire une série de victoires. Dans un contexte chaotique. Mais on a réussi à se concentrer sur le terrain."

Les Aiglons sur la pelouse du Stade du Ray le 26 avril 2002 - OGC Nice médias

Salvioni monte et s'en va

Grâce notamment au travail de l'entraîneur italien Sandro Salvioni, qui recrée un collectif et redonne une âme à cette équipe. "C'est le coach qui m'a le plus marqué dans ma carrière. C'est grâce à lui qu'on est monté," confirme Thibault Scotto. "Plus que ce match, je me souviens de leur effectif," rembobine Patrice Alberganti, président de l'association des anciens Aiglons. "On sentait que c'était une bande de potes et ça ne pouvait que fonctionner. Ils ont fait une super saison et bravo à eux d'avoir ramener le club en 1ere division !"

Après ce match et une dernière victoire à Laval pour couronner cette saison réussie, vient le temps des grandes manœuvres. Le club est à deux doigts de tout gâcher et de voir la montée lui passer sous le nez. D'abord recalé par la DNCG le dossier monté notamment par Maurice Cohen est finalement validé et le club peut accéder à la 1ere division avec Cohen comme président mais Sandro Salvioni cède sa place à Gernot Rohr sur le banc, contre l'avis du groupe qui avait voté pour le maintien de l'Italien.

OGC Nice - FC Istres : 3 - 0 (1-0)

Arbitre : M. Thierry Desessart

Spectateurs : 14.440

Buts pour Nice : Meslin (40e), Gagnier (65e) et Rodriguez (84e)

Nice : Valencony - Scotto, Pamarot, Berville, Evra - Nogueira (cap), Rodriguez, Tamazout (Cherrad, 80e), Aulanier - Meslin (Ayeli, 54e), Gagnier (Mané, 87e). Entraineur : Sandro Salvioni.

Istres : Quievreux - Richter (Diawara, 56e), Dumolin, Thiam (cap), Kanté - Chaussidiere, Kehiha, Berenguer (De Blasiis, 72e) - Akrour, Tabet, Mouret.