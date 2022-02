Il y a 35 ans, l'Ajax Amsterdam de Cruyff affrontait l'OM au Parc des sports de Dijon

Plusieurs légendes ont brillé au Stade Gaston Gérard de Dijon. Bob Marley, pour un concert en 1980. Le perchiste Sergueï Bubka, qui a amélioré son record du monde en juin 1992. Julio Tavares - sous le maillot des "Rouges" entre 2012 et 2020. Et puis, il y a très exactement 35 ans, le 11 février 1987, d'autres joueurs devenus mythiques dans l'histoire du football. Ce jour-là - un mercredi - l'Olympique de Marseille de Jean-Pierre Papin affrontait pour un match amical l'Ajax Amsterdam de Frank Rijkaard. Avec Johan Cruyff sur le banc des Hollandais, comme entraîneur. Un match oublié, dont très peu de traces subsistent.

"La tornade rouge dans la gueule, ça partait dans tous les sens''

Une mention du match dans un numéro de "Onze Mondial" de février 1987. Une photo sur les réseaux sociaux. Et c'est à peu près tout. Difficile de connaître exactement la composition des équipes ce soir-là. Il faut donc s'appuyer sur les souvenirs de François Brisson (également joueur du PSG, de Lens ou du LOSC dans les années 70-80-90), qui a joué ce match sous le maillot de l'OM.

Le florilège de talents mettra des étoiles dans le yeux de chaque amateur de foot né avant 1980. Papin, Giresse, Forster, Domergue, Bell, Laurey, Passi sont entraînés par Gérard Banide du côté de l'OM, avec Michel Hidalgo comme manager. Selon François Brisson, pas de Marco Van Basten côté Ajax. Blessé? Préservé? En revanche, sont présents Aron Winter, Frank Rijkaard, Dennis Bergkamp, Danny Blind, les frères Richard et Rob Witschge, Jan Wouters ou Frank Verlaat (passé par l'AJA). Avec Cruyff, triple ballon d'or, pour l'une de ses premières saisons en tant qu'entraîneur.

"On avait pris un bouillon la première demi-heure, mais un bouillon ... ! Ça courrait dans tous les sens, le ballon allait à cent à l'heure, les mecs sprintaient de partout, à l'ancienne, la tornade rouge dans la gueule, ça partait dans tous les sens. Ils nous avaient bouffé, ils nous avaient marché dessus", se remémore François Brisson. L'OM avait par la suite réussi à inverser la tendance : "Ils avaient baissé le pied, on était revenus. Grosse deuxième mi-temps, j'avais marqué, j'avais joué tout le match. Score final 3-3, mais en ayant les occasions pour gagner le match".

Un match qui tient donc toutes ses promesses, entre l'Ajax qui gagne la Coupe des Coupes à la fin de cette saison 1986-1987 contre le FC Lokomotive Leipzig, et l'OM qui termine finalement deuxième de D1 derrière les Girondins de Bordeaux. Par la suite, les deux équipes se rassemblent autour d'un buffet organisé à Dijon - et François Brisson pose avec Johan Cruyff, un canapé dans la main.

"Faire la promotion du foot à Dijon"

"On avait eu une longue trêve en milieu de saison. C'est pour ça qu'on avait eu ces matchs amicaux - on avait joué le Bayern Munich en Suisse 3-4 jours après, raconte François Brisson, joueur de l'OM à l'époque. C'étaient des conventions prises par les dirigeants de Marseille, c'était la première année de Tapie. C'était un match de préparation pour la 2e partie de saison".

Mais alors pourquoi jouer ce match au Parc des sports ? Dans les mémoires des membres du District, des bénévoles, des anciens présidents, peu en ont un souvenir précis. "Un match de gala", organisé pour "faire la promotion du football à Dijon", se remémore quand même Pierre Buonocore, fin connaisseur du football dijonnais, en tant qu'ancien joueur, ancien entraîneur de Saint-Apollinaire, et actuel président de l'Association DFCO. Cette année-là, en fin de saison, le Cercle Dijonnais arrive pour la première fois de son histoire à se hisser en D2. Et dans cette optique, on aimerait des tribunes un peu plus garnies à Gaston Gérard.

35 ans plus tard, sans que l'on connaisse vraiment l'influence précise de ce match, cette "promotion du football" semble avoir fonctionné. Une équipe professionnelle depuis près de 20 ans, qui a évolué six ans en Ligue 1. L'ambiance n'est pas toujours bouillante, mais des milliers de personnes viennent le weekend au Stade Gaston Gérard, même en Ligue 2. Alors merci Johan Cruyff, merci l'OM. En espérant que le DFCO ait des envies de "football total", et mette en place la "tornade rouge" chère à François Brisson, pour son prochain match face à Pau, samedi 12 février 2022.

