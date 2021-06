SCB 81 : les anecdotes d'une victoire "Per l'eternita"

Depuis le 13 juin 1981, la dévotion populaire qui entoure depuis 800 ans ce prêtre Franciscain qu'est Saint Antoine, s'est doublé en Corse et plus particulièrement à Bastia d'une dévotion populaire pour le Sporting car c'est ce jour là, ce 13 juin 1981, que le club Bastiais a remporté le seul trophée national du Football Corse : la Coupe de France ! Et pas contre n'importe qui puisque cette finale mémorable fut remportée face à l'ogre du football français de l'époque, l’AS. St Etienne de Michel Platini mais aussi de deux anciens bastiais, Johnny Rep et Jacques Zimako. Tous les fidèles du Sporting ont en tête 3 images pieuses : les 2 buts, ceux du Camerounais Roger Milla et de l’Ajaccien Louis Marcialis et cette scène, quasi religieuse désormais, où le capitaine Paul Marchioni soulève ce trophée aux côtés du nouveau Président de la République, François Mitterrand, fraichement élu.

"Un geste pour l'éternité"

Sur cet exploit et cette nouvelle aventure en bleu, trois ans seulement après la campagne européenne du Sporting, on a pratiquement tout dit en 40 ans, mais il y a encore des choses encore restées secrètes, non dites ou à l’état de rumeurs. On vous en propose trois pour célébrer ce 40ème anniversaire. La 1ère a trait à Paul Marchioni. Juste avant de recevoir la Coupe des mains du nouveau Président de la République, François Mitterrand, fraichement élu, le Capitaine Bastiais lui a t-il demandé, dans le creux de l’oreille, de faire un geste pour la libération des prisonniers nationalistes ? « C’est une légende confie le Capitaine des bleus, une rumeur qui a gonflé peu à peu. Je l’ai juste félicité lui aussi pour sa victoire, mais comme il s’était prononcé les jours avant pour une libération des prisonniers nationalistes corses, d’aucuns ont fait le lien et la rumeur s’est propagée »

Mes propos avec Mitterrand ? Une légende ...

Pas de message particulier donc adressé par Paul Marchioni à François Mitterrand, mais l’honneur tout de même pour ce dernier de brandir sous le nez du Président de la République ce fameux Trophée. Un Capitaine envié sur ce coup-là par beaucoup de monde, y compris par son ami de toujours, Charles Orlanducci. C’est notre 2ème anecdote de ces 40 ans, aussi surprenante qu’elle puisse être. Une confession faite à nos micros par le « Roc de Vescovato » qui s’est fendu d’une larme lorsqu’il s’est retrouvé devant les images du film de Lionel Boisseau « Bastia 1981, una vittoria per l’eternu ». « Paul est mon ami mais oui, vraiment, j’aurai aimé être à sa place au moment de soulever ce trophée. Ca représentait tellement de choses à ce moment-là. Et j’avais été capitaine de l’équipe un peu avant … Ghjé cusi, ghjé a storia »

Charles Orlanducci : "j'aurais aimé être à la place de mon ami Paul"

Charlot Orlanducci se serait bien vu capitaine ...

Notre 3ème anecdote porte elle sur un joueur, qui aura été déterminant dans ce parcours bastiais, buteur en ¼, en ½ et lors de la finale avec l’Ajaccien Louis Marcialis : ce buteur est le Camerounais Roger Milla, devenu l’idôle de Furiani. Un buteur pourtant arrivé au Sporting en piteux état et retapé par les mains expertes du Kiné du club, Dédé Fraticelli. Ce dernier confie aujourd’hui que Roger Milla venait d’arriver de Monaco avec une cicatrice handicapante qu’il a fallu « casser » pour en refaire une autre. Un moyen pour rendre sa jambe plus déliée et plus libre. Une opération qui rendra ses jambes au Camerounais qui lui, le rendra bien au Sporting.

Dédé Fraticelli : "On a cassé une cicatrice à Milla pour lui en refaire une autre"

Roger Milla : la cicatrice du bonheur

Voilà pour quelques unes des anecdotes et petits détails qui font la grande Histoire d'un club. Et en ce nouveau jour de St Antoine, et puisque c'est la vocation d'appeler ce Saint à la rescousse pour retrouver nos objets disparus, nous allons nous permettre de l'implorer quelque peu pour que très bientôt le football corse remporte un autre trophée . 40 ans c'est beau ... mais ça commence à faire long !