"Il y a de la déception", l'ancien sochalien Ibrahima Konaté amer après la finale de la Ligue des Champions

Déçu, mais pas abattu. Le défenseur central français de Liverpool, Ibrahima Konaté, n'a pas réussi à remporter la prestigieuse Ligue des Champions, samedi 28 mai au soir contre le Real Madrid : les Reds se sont inclinés en finale contre le Real Madrid (0-1). Le joueur de 23 ans, formé au FC Sochaux-Montbéliard entre 2014 et 2017 s'est montré déçu, peu après le coup de sifflet final : "Bien sûr qu'il y a de la déception, a-t-il réagi. C'est logique, c'est frustrant."

D'autant que les deux équipes ont affiché un bon niveau, en témoigne ce seul but marqué. "Cela s'est joué à pas grand-chose, confirme le défenseur, titulaire ce samedi soir. On a été meilleurs qu'eux, mais c'est une grande équipe du Real, on a fait face à un très grand gardien, comme il en a l'habitude en Ligue des Champions et en Liga. On n'a pas su finir nos occasions, eux en ont eu très peu mais ils ont réussir à en convertir une."

Le natif de Paris ne s'avoue pas vaincu pour autant : "Cela fait partir du football, on ne peut pas toujours réussir. On va se reposer, on voulait ce titre pour bien finir la saison, mais j'espère que dans les années à venir on pourra atteindre cet objectif."

Je garde Sochaux dans mon cœur"

Ibrahima Konaté a aussi été interrogé sur une éventuelle sélection en équipe de France, s'il en fait un "objectif", il ne se fixe pas forcément la Coupe du Monde, en décembre, comme cible principale. "J'espère y aller bientôt", a-t-il simplement répondu.

Relancé sur son passé sochalien, celui qui a disputé treize matches sous le maillot Jaune et Bleu n'a pas oublié son séjour dans le Doubs : "Ce n'est pas loin dans ma tête, jamais de la vie ! Même après ma carrière, cela restera près de moi. C'est là où j'ai vraiment commencé et je garderai cela dans mon cœur."