Il y a pile 20 ans, le Stade Lavallois défiait le Paris-SG en Coupe de France

Le 16 février 2003, Christophe Cazarelly et le Stade Lavallois affrontent le Paris-SG du Brésilien Ronaldinho.

Il y a pile 20 ans, le Stade Lavallois accueillait le Paris-St-Germain en Coupe de France. Le dimanche 16 février 2003, c'est l'effervescence à Laval pour ce match de 8e de finale de la Coupe. Au tour précédent, les Tango ont éliminé Le Havre (2-1), autre club de Ligue 1, devant seulement 4250 spectateurs. Là, le match se joue à guichets fermés. Tout le monde veut voir les stars du Paris-SG et notamment la pépite brésilienne, Ronaldinho. 14.500 personnes remplissent les deux tribunes ou sont regroupées derrière les buts. Le match est prévu à 17 heures, il est retransmis en direct par TF1 avec Christian Jeanpierre et Jean-Michel Larqué aux commentaires. La pelouse est en partie gelée et le match aurait très bien pu ne pas se jouer ce jour-là.

ⓘ Publicité

L'attaquant Guilherme Mauricio, meilleur buteur de l'histoire du Stade Lavallois, est de la partie. Il ouvre grand les yeux : "pour des joueurs comme moi qui ont fait l'essentiel de leur carrière en deuxième division, c'est vrai que lorsqu'on reçoit une grosse équipe comme ça, cela reste en mémoire avec des joueurs très connus comme Ronaldinho, Pochettino. C'était une vraie fête au niveau du club, recevoir une équipe prestigieuse comme celle-ci avec autant de public. Ce qui m'a marqué, ce sont les joueurs et la qualité technique des joueurs adverses malgré l'état du terrain."

Mickaël Buzaré frappe sur la barre transversale

A l'époque, il a 26 ans et a déjà vécu de grandes affiches avec Laval. Le défenseur latéral droit, Mickaël Buzaré, n'a rien oublié de ce dimanche de février 2003 : "j'ai des souvenirs précis de ce match à part. Il y a 4-5 matches comme ça qui restent ancrés dans ma mémoire dont celui-ci face au PSG. Ma famille était dans les tribunes. C'était un très très beau moment et cela aurait pu se terminer en apothéose." Les Lavallois réalisent une très belle prestation, frappent quatre fois les montants. Dont une fois sur une reprise de Mickäel Buzaré.

Mais le Stade s'incline finalement 1-0. Un but parisien inscrit par Fabrice Fiorèse sur une offrande de Ronaldinho. L'aventure en Coupe s'arrête là. Depuis cette saison 2002/2003, Laval n'a plus jamais affronté un club de Ligue 1 en Coupe de France (trois fois en Coupe de la Ligue avec Montpellier à domicile en 2016).