RETRO | Il y a un an, le Stade de Reims décrochait le titre de Champion de France de Ligue 2 et accédait à l'élite

C'était le vendredi 20 avril 2018 à l'issue d'un succès difficile face à l'AC Ajaccio (1-0), les Rémois officialisaient leur accession en Ligue 1. Un an plus tard, revivez cette épopée avec le doc "Comme des Frères" réalisé par France Bleu Champagne-Ardenne sorti en juin dernier

Reims, France

C'était l'apothéose d'une saison qui restera gravée dans l'historie du Stade de Reims. Le 20 avril 2018, à l'issue d'un succès face à l'AC Ajaccio grâce à un but de Grejohn Kyei, les Rémois ont non seulement assuré mathématiquement leur montée en Ligue 1 mais aussi officialisé leur titre de Champion de France de Ligue 2. un double objectif, une double joie exprimés par les supporters fous de joie qui ont envahit la pelouse à l'issue de la rencontre.

Un an plus tard, le Stade de Reims a réussi son retour en Ligue 1 en s'invitant de manière inattendue à la course à l'Europe avant de recevoir Saint-Etienne ce dimanche.

Avant d'évoquer ce match charnière face aux Stéphanois ce dimanche, petit retour en arrière sur l'épopée du Stade de Reims 2017-2018.

France Bleu vous propose de revoir le film Comme des Frères sorti le 28 juin 2018 qui retrace cette saison exceptionnelle.

Retour également en image sur cette soirée du 20 avril au Stade Delaune qui restera un moment fort de cette saison là.

