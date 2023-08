"Il y a une très belle cohésion, une belle énergie" ; les réactions du SM Caen après Ajaccio (3-0)

Romain Thomas, capitaine du SM Caen : Rigueur, solidarité, beaucoup d'envie, on est très contents de jouer les uns pour les autres. Je ne sais pas si c'est la copie parfaite mais ça commence à être très intéressant. Je prends énormément de plaisir et j'espère que ça va continuer. Tout le monde met beaucoup d'énergie à récupérer le ballon et après on prend beaucoup de plaisir à combiner. Ca prouve que le travail fourni la semaine est cohérent et ça donne raison au staff.

Alexandre Mendy, auteur d'un triplé : On a fait un bon début de match, six buts en quatre journées, C’est bien, surtout que l’équipe gagne. On a réussi à enchaîner quatre victoires, je pense que ça fait longtemps que ça n’a pas été fait (7 ans et demi, ndlr), pourvu que ça continue. Le plus important c’est qu’on n’a pas pris de but depuis le début de la saison, et là, c’est très bien.

Jean-Marc Furlan, entraîneur du SM Caen : "Ca fait vraiment plaisir d’avoir marqué trois buts. Les joueurs ont fait preuve d’une cohésion collective impressionnante et ça fait plaisir. Kyeremeh a apporté beaucoup, c’est un jeune joueur très habile, il a délivré deux passes décisives. L’équipe adverse est très défensive, d'habitude, ils prennent très peu de buts donc ça fait plaisir d’en avoir mis trois. C’est très agréable de faire un très bon début de saison.

Ali Abdi, défenseur du SM Caen : C'est une très bonne soirée pour nous sur le terrain, aussi pour les supporters venus nombreux. On a fait un clean sheet aujourd’hui, on a marqué trois buts. Il ne faut pas dire que l’on marche sur l’eau, il faut continuer à travailler parce qu’en Ligue 2, ça va vite ; Il faut continuer comme ça.

Mathias Autret, auteur d'une passe décisive : On et satisfait pace que c’est jamais évident de jouer contre Ajaccio, qui est une équipe qui prend très peu de but. C’est un match sérieux, au niveau de l’équipe. C’est important de ne pas prendre de but, on a bien vu qu’ils étaient incapables de nous mettre en danger du début à la fin.