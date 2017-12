Les membres du Handifan Club de l'OM seront officiellement les seuls supporters marseillais autorisés à se déplacer à Lyon ce dimanche (21h) pour le match de clôture de la 18e journée de Ligue 1. Ils étaient au départ visés eux aussi par l'arrêté préfectoral qui interdit tout déplacement aux fans de l'OM à Lyon ce week-end

Finalement, une solution.. une exception a été trouvée ce vendredi matin. Pour le handifan club, après l'incompréhension, forcément c'est un soulagement. Quand l'interdiction est tombée, René Poutet est une nouvelle fois tombé des nues. Il avait déjà engagé 1200 euros, notamment pour louer un véhicule adapté

Et si l'argument était qu'en tant que marseillais ils pouvaient aussi devenir les.. cibles, les victimes de supporters adverses..

René Poutet reste évidemment solidaire de tous les autres supporters privés de déplacement . ET il craint d'ailleurs pour tous les autres supporters de l'OM qui, eux, ont quand même pris des places ailleurs dans le stade. Et qui seront mélangés aux supporters lyonnais.

"C'est devenu vraiment insupportable. Le problème c'est qu'un jour on a décidé de séparer les supporters des équipes dans les stades. C'est là qu'il y a eu une animosité terrible. Maintenant on est séparé, et on ne pourra plus revenir en arrière"