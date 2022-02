FC Nantes : il y a 15 ans, une première brillante en Ligue 2 contre Reims, dernier match avant les Kita

Le contexte était singulier, ce 30 juillet 2007 à la Beaujoire. "Je me souviens qu'avant le match, il y avait des rumeurs sur le fait qu'il allait y avoir un repreneur au club, confie Nicolas Goussé qui honorait ce soir-là sa première titularisation avec le FC Nantes. On sentait qu'il y avait une atmosphère un peu lourde avant la rencontre." Deux clubs emblématiques du football français face à face. Dans un stade où plus de 27.000 spectateurs s'étaient massés, les Canaris réussissaient haut la main leur baptême du feu en Ligue 2 au XXIè siècle en balayant le Stade de Reims, prochain adversaire des Jaunes ce dimanche après-midi, 5 à 0. Trois jours plus tard, Waldemar Kita signait l'acte de rachat du club octuple champion de France.

La joie du triple buteur nantais, Olivier Goussé, qui terminera la saison avec 10 réalisations au compteur. © Maxppp - David Ademas

"C'est le seul match où j'ai exercé la fonction de président du club"

"Je me souviens que ça avait été un beau festival de buts pour un match de reprise", rembobine l'ex-capitaine des Jaunes, Frédéric Da Rocha. Cinq buts, dont un triplé de Nicolas Goussé et un doublé de son compère sur le front de l'attaque nantaise, Mamadou Bagayoko. Idéal pour se rabibocher avec les supporters après une saison terrible à l'issue de laquelle Rudi Roussillon avait démissionné de la présidence. "Pendant deux mois, environ, j'avais préparé le club pour la saison de Ligue 2 en ne sachant pas d'ailleurs si le club allait pouvoir être vendu rapidement, explique l'éphémère Luc Dayan (voir photo ci-dessous). Je me rappelle très bien de cette journée. Je venais de faire mes adieux aux gens du club, il y avait une pleine lune et, en réalité, c'est le seul match où j'ai exercé la fonction de président du club."

Quand on arrive dans un club comme le FC Nantes, avec une histoire aussi chargée, on a une certaine pression et en même temps je n'avais rien à perdre.

Dans les travées de la Beaujoire, une absence est remarquée. Celle du favori à la reprise du club jusque-là détenu par la famille Dassault, resté à Paris où il demeure toujours 15 ans après être devenu à la fois président et actionnaire majoritaire de la Maison jaune. Des incertitudes qui ne déstabiliseront pas la bande à Loïc Guillon et Aurélien Capoue. "Dans notre tête, on était programmé pour remonter, assure le capitaine de l'époque. C'était notre objectif et on avait un groupe de qualité ce qui nous a permis de faire une très bonne première partie de saison avant de gérer ensuite et de terminer deuxième."

De quoi redonner du baume au cœur aux quelque 22.771 spectateurs de moyenne présents à chaque rencontre à la Beaujoire. "Contre Reims, il y avait du monde, se remémore l'ancien numéro huit. Les gens aiment avant tout le FC Nantes et ils étaient venus nous soutenir car cette descente avait fait mal. Ils espéraient qu'on remonte la saison suivante donc ils nous ont supporté du début à la fin."

Le seul match du FC Nantes avec Luc Dayan à sa tête s'est conclu par une éclatante victoire 5 à 0 contre Reims. © Maxppp - David Ademas

"Des triplés ? Je n'en ai pas mis beaucoup !"

Sur la sellette depuis plusieurs semaines, l'ancien adjoint de Georges Eo devenu numéro un sur le banc du FC Nantes, Michel Der Zakarian, tente un pari. Il titularise plusieurs recrues parmi lesquelles David De Freitas, Rémi Maréval ou encore le tout fraichement arrivé Nicolas Goussé.

"J'arrivais un peu de nulle part car j'étais au chômage un mois avant, souffle le joueur recruté par Xavier Gravelaine, à l'époque directeur sportif du club. J'avais fait de bons matches de préparation mais je ne m'attendais pas forcément à être titulaire dès le premier match. Je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de supporters non plus qui y croyaient mais Michel a eu le courage de m'installer aux côtés de Mamadou Bagayoko. Quand on arrive dans un club comme le FC Nantes, avec une histoire aussi chargée, on a une certaine pression et en même temps je n'avais rien à perdre et je me suis dit : vas-y saisie ta chance." La suite, on la connaît et quinze ans plus tard, il n'a rien oublié de ses trois buts. "En même temps, des triplés je n'en ai pas mis beaucoup", sourit l'actuel adjoint de Laurent Guyot au Football Club d'Annecy.

À Nantes, ça s'est terminé un peu en eau de boudin alors que je me sentais bien à Nantes et que je me voyais même terminer ma carrière là-bas.

De quoi lancer parfaitement les Canaris dans leur mission remontée et, visiblement, terminer de convaincre l'homme d'affaire franco-polonais d'acter le rachat du FC Nantes, la même semaine. "Il n'y a pas eu de transition, confirme Luc Dayan. J'ai juste participé à une réunion où il s'est présenté au comité d'entreprise juste avant sa signature mais je n'ai pas du tout échangé avec lui même s'il a dit par la suite qu'il ne m'appréciait pas." Dont acte.

On connait la suite avec un président qui a démarré les grandes manœuvres au mercato suivant, une fois l'accession à la Ligue 1 validée. "On m'a prolongé de deux ans en fin de saison car j'avais fini meilleur buteur du club avec Mamadou Bagayoko [10 buts chacun, ndlr] mais bizarrement, trois mois après, on ne voulait plus de moi, regrette Nicolas Goussé, originaire de Thouars. Ça s'est terminé un peu en eau de boudin alors que je me sentais bien à Nantes et que je me voyais même terminer ma carrière là-bas. Ça a été difficile mais il y a des joueurs qui sont venus de l'extérieur et les transferts, vous savez, quand on mise sur quelqu'un, on le fait plus jouer que ceux qui sont arrivés pour vous rendre service au début quand vous étiez dans la galère." Justement, les Jaunes allaient y replonger en plein quelques mois plus tard et pour quatre saisons.