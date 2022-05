"Ils m'ont épatée", "ils le méritent", les supporters réagissent au maintien du Clermont Foot en Ligue 1

Une euphorie en chasse une autre au Clermont Foot. Après celle de la montée historique en Ligue 1, l'été dernier, les supporters auvergnats ont vu leur bonheur prolongé d'un an de plus avec le maintien de leur club dans l'élite. Le Clermont Foot 63 n'en finit pas de surprendre et de déjouer les pronostics notamment en raison de son budget : 20 millions d'euros, soit le plus petit du championnat. "Entre le budget et le fait qu'on ne connaisse pas la Ligue 1, tout le monde nous voyait descendre en début de saison. Ce n'est pas un exploit, mais pas loin quand même !", lâchait le laconique coach de Clermont, Pascal Gastien, samedi soir.

"Ils le méritent d'autant qu'il n'y a pas un gros budget", approuve Michel. Ce Clermontois avoue qu'il suit plutôt le rugby mais il "est vraiment très heureux" de voir le club poursuivre en Ligue 1 l'an prochain. Maëlys est beaucoup plus assidue, "surtout à l'extérieur car je suis allée voir les matchs à Marseille ou à Lyon. Ils ont vraiment montré une certaine niaque à l'extérieur. Ils veulent manger les gros clubs ! C'est vraiment une trop bonne nouvelle !", se réjouit cette jeune Clermontoise.

"Je pensais qu'on allait faire le yo-yo"

Parmi les supporters rencontrés, tous sont admiratifs à propos des intentions de l'équipe. "La philosophie de jeu était belle et c'est bien de voir des équipes qui assument de vouloir jouer au foot et de proposer un beau spectacle", remarque Baptiste qui porte fièrement un maillot de son club favori. Il tacle ceux qui n'ont pas mis le jeu au centre de leur projet : "Il faut reconnaître qu'on a été moins beau à voir jouer sur la deuxième partie du championnat mais ça donne une belle leçon à ceux comme Pascal Dupraz de Saint-Etienne qui ne veulent pas jouer au foot et qui vont descendre !"

Kamel reconnaît qu'il n'aurait pas misé un euro sur le maintien de Clermont en Ligue 1. "On a un budget très faible, pas de gros joueurs. Comme beaucoup je pensais qu'on allait faire le yo-yo : ça monte, ça descend." Entre les deux supporters précédents, Maëlys avoue qu'elle l'aurait "idéalisé mais je n'y aurais pas cru si on me l'avait dit en début de saison. Ils m'ont épatée et je suis contente qu'ils me vendent du rêve encore une année de plus !" Il ne manque plus qu'à terminer cette saison en beauté avec la réception de l'Olympique Lyonnais, samedi prochain.