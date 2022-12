"Ils m'ont rendu très fier" : Emmanuel Macron félicite les Bleus, qualifiés pour la finale du Mondial

"C'est formidable, on est très fiers, immensément fiers, je pense que nos compatriotes ont besoin de joies simples et pures, le sport en procure, le foot tout particulièrement", a réagi sur franceinfo Emmanuel Macron après la victoire de la France contre le Maroc 2-0 et sa qualification pour la finale de la Coupe du monde. Les Bleus affronteront l'Argentine dimanche à 16h.

"Les Marocains ont formidablement bien joué. Je veux dire aux Marocaines et aux Marocains qu'ils ont une très grande équipe. Ils ont fait un parcours extraordinaire, une très grande demi-finale", a ajouté le chef de l'Etat qui assistera à la finale. "On a mis beaucoup de cœur, on a parfois souffert et on a vu une très grande équipe."

Emmanuel Macron présent pour la finale

"Jamais deux sans trois. Donc Didier Deschamps est là avec sa 'baraka'", a-t-il poursuivi avant de saluer nommément Olivier Giroud, Antoine Griezmann et sa "générosité inouïe", mais aussi Kylian Mbappé et les buteurs du soir Théo Hernandez et Randal Kolo Muani.

Interrogé sur les critiques concernant l'organisation de cette Coupe du monde au Qatar, le président a mentionné "des décisions prises des années avant quand on attribue une Coupe" (le Qatar a été choisi en 2010, NDLR). Le Qatar "organise très bien cette Coupe du monde", a-t-il ajouté estimant que "la sécurité est bonne, donc ne mégotons pas notre plaisir. On est en finale, c'est formidable."