Ils ont besoin de vous ! Match SM Caen - Dijon Football Côte d'Or

Caen, France

Le Stade Malherbe de Caen peut rester en Ligue 1 ! Face à Nice, les caennais l'ont emporté par un but à zéro. Un but qui leur permet de quitter la dernière place et de croire encore au maintien.

Le match de ce dimanche 28 avril est déterminant pour les joueurs du SMC. Il faut absolument qu'ils gagnent face à Dijon pour espérer rester en ligue 1. Plus que jamais, ils ont besoin de leur public pour les aider !

