"Ils ont envie de rejouer pour le Stade Toulousain" : presque tous les internationaux présents face au LOU ?

Un match important attend le Stade Toulousain dimanche soir à Ernest-Wallon. Lyon, troisième, se présente dans la ville rose. Les hommes d'Ugo Mola ont l'occasion de doubler leur adversaire du weekend en cas de succès.

Poitrenaud : "Des garçons qui supportent mal l'échec"

De retour mardi sur les terrains d'entraînement du Stade Toulousain, les internationaux ont retrouvé les copains qu'ils n'avaient pas croisés depuis deux mois : "Cela change beaucoup de choses évidemment. Sur le nombre de joueurs présents à l'entraînement déjà et la qualité globale de l'effectif. La dynamique en plus qui est positive après le Grand Chelem. C'est toujours plus facile de rejouer quand tu as gagné et quand tout a été positif. C'est beaucoup plus difficile de revenir d'un Tournoi où tu as terminé cinquième et où tu as ramassé tous les weekends. _Ils sont dans un bon état d'esprit, ils ont envie de retrouver leurs copains, de rejouer pour le Stade Toulousain. Ils ne sont pas idiots, ils ont vu les matches à la télé, ils connaissent le classement. Ce sont des garçons qui ont du mal à supporter l'échec, qui ont envie de défendre ce qu'ils ont gagné la saison dernière_. On est certains qu'ils feront les efforts nécessaires pour maintenir l'équipe au plus haut niveau", explique l'entraîneur des arrières Clément Poitrenaud.

Jelonch ménagé, les autres sur le pont ?

Parmi les Chelemards, la plupart sont aptes et sont rentrés en forme. Seul Anthony Jelonch (douleur aux ischios) pourrait être ménagé. Les autres pourraient prendre place sur la feuille de match.

Stade Toulousain-Lyon, match qui sera à vivre dimanche soir en intégralité sur France Bleu Occitanie dès 20h35.