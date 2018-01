Châteauroux, France

En mai dernier, Olivier Saragaglia vivait la montée de la Berrichonne Football en Ligue 2 de football. A l'époque il était coach par intérim et il a très vite retrouvé son statut d'adjoint. Mais ce natif de Grenoble âgé de 47 ans espère pouvoir passer son diplôme d'entraîneur en 2018.

Une montée acquise dès l'avant-dernière journée

Olivier Saragaglia - Droits réservés

Olivier Saragaglia n'est pas prêt d'oublier cette année 2017 marquée par le retour de Châteauroux en Ligue 2. La montée a été acquise dès l'avant-dernière journée de National avec la victoire 2-0 à Lyon Duchère. "C'est beaucoup d'émotion tout au long de l'année puisqu'on a vécu des belles choses, il y a eu la Coupe de France et la Coupe de la Ligue, on avait fait un beau parcours, puis ça a fini en apothéose avec cette montée".

C'est beaucoup d'émotion, beaucoup de stress aussi"

"Et il y a eu le titre de Champion de France sur le dernier match qui était la cerise sur le gâteau (...) c'est beaucoup d'émotion, beaucoup de stress aussi, ça a été une saison compliquée, mais ce que je retiens c'est le rapport avec les joueurs, avec les gens de la ville, une saison qui a fini merveilleusement bien".

Sous contrat à La Berri jusqu'en 2020

Olivier Saragaglia espère pouvoir passer son diplôme d’entraîneur cette année en 2018. La formation a lieu à Clairefontaine, elle dure un an et commencerait s'il est retenu au mois d'avril. Mais il n'a pas l'air pressé : "pour l'instant je suis bien avec Jean-Luc (Vasseur, le coach), je prends du plaisir dans ce que je fais, pour la suite on verra ce qui se passera". Olivier Saragaglia est sous contrat avec la Berri encore pour deux saisons, jusqu'en 2020.