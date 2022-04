Ils ont fait la montée du TFC : Branco Van den Boomen, l'artiste

Il est tout bonnement considéré comme le meilleur joueur du championnat. Branco Van den Boomen réalise une saison exceptionnelle pour sa deuxième année en France.

Meilleur passeur de Ligue 2

En 32 matches de Ligue 2 disputés, Branco Van den Boomen a marqué 12 buts et délivré 19 passes décisives. Décisif 31 fois... en 32 apparitions. Il n'est plus qu'à une longueur du record de passes (20) établi sur une saison par Zinedine Ferhat. Sur ces deux saisons de Ligue 2 : 67 matches disputés et décisif 45 fois. Branco Van den Boomen est le joueur toulousain qui a disputé le plus de minutes cette saison sous le maillot violet. Incontournable.

Genreau : "Il est incroyable"

Branco Van den Boomen réussit tout ou presque cette saison. Pour le plus grand bonheur des supporters et aussi de ses coéquipiers :"Il est incroyable. Qu'il fasse ça une fois d'accord, mais qu'il fasse ça chaque semaine c'est juste incroyable. On sait qu'il frappe tous les coups de pied arrêtés très bien. A chaque fois c'est une occasion de but", admire son compère au milieu de terrain Denis Genreau.

Arrivé il y a deux ans au TFC alors qu'il n'avait jamais quitté les Pays-Bas, Branco Van den Boomen devrait être difficile à retenir cet été. Acheté moins d'un million d'euros, des offres sans doute au moins cinq fois supérieures devraient arriver sur la table du président Damien Comolli d'ici l'été. Branco Van den Boomen qui fait aussi le bonheur du service merchandising du club. C'est le maillot le plus vendu cette saison dans la ville rose.