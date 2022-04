Ils ont fait la montée du TFC : Brecht Dejaegere, oui mon capitaine

Le TFC va décrocher sa montée en L1 très prochainement. France Bleu Occitanie a décidé de revenir sur cette saison exceptionnelle en se focalisant sur des artisans qui ont fait du Toulouse Football Club l'ogre de la Ligue 2. Après Healey, Van den Boomen et Ngoumou, le capitaine Brecht Dejaegere.

Parmi les cinq joueurs que nous avons choisis de mettre en avant, il y a forcément Brecht Dejaegere. Certes moins décisif que l'an passé et blessé une partie de la saison, il est l'homme d'expérience de ce Toulouse Football Club. Un papa dans le vestiaire. Pour sa deuxième saison au club, le Belge est un vrai relais du coach Philippe Montanier.

Blessé, il suit partout

Preuve de cette implication sans faille, le milieu de terrain n'a pas raté un seul déplacement lorsqu'il était blessé au début de l'année 2022. C'est sa voix qu'on entendait en haut des tribunes quand il s'agissait de pousser derrière les copains, notamment au Stade des Alpes lors d'un déplacement à Grenoble.

Dejaegere : "Bien sûr que je veux rester"

"Bibiche", par son abattage sur le terrain, a séduit le Stadium. "C'est peut-être aussi ma personnalité qui fait ça. En tant que capitaine j'ai un rôle à jouer. _J'ai été très bien accueilli ici. Il y a un beau public ici. Rien que pour ça, je veux tout donner pour eux. J'adore la ville, j'adore les gens et les personnes qui travaillent au club. Je me sens très bien ici et bien sûr que je veux rester_", explique l'intéressé dans ce qui ressemble à une vraie déclaration d'amour.

Brecht Dejaegere est un peu moins décisif que la saison dernière (1 but, 4 passes), où il avait signé 10 passes décisives (quatrième passeur du championnat), mais reste essentiel au TFC. Un homme qui a connu des rencontres de Ligue des champions avec son ancien club de La Gantoise, avec qui il ira jusqu'en huitième de finale de la plus prestigieuse des compétitions européennes...

Brecht Dejaegere a disputé 54 matches de Ligue 2 sous le maillot violet, pour 14 passes décisives et 4 buts.