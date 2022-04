Ils ont fait la montée du TFC : Rhys Healey, vraiment phénoménal

En écrivant ces deux mots "Rhys Healey", impossible de ne pas avoir en tête le bon vieux tube "Freed From Desire" de Gala. "You're defense is terrified, Healey's on fire" est devenu un incontournable du virage Brice Taton cette saison. Et pour cause, Healey plante but sur but et réalise la plus belle saison de sa carrière. Il est à la pointe de l'attaque qui a battu le record de buts sur une saison de Ligue 2.

De League One à meilleur buteur de Ligue 2

Arrivé de Milton Keynes (League One) il y a deux ans, Rhys Healey n'a pas mis longtemps à s'adapter au football français. Ce samedi face à Quevilly-Rouen, le natif de Manchester a marqué le 20e but de sa saison en Ligue 2. Alors qu'il reste cinq matches à jouer, il devrait finir meilleur buteur du championnat.

Deux ans à Toulouse et des stats impressionnantes

Rhys Healey va boucler dans quelques semaines sa deuxième saison au TFC. Et les statistiques sont impressionnantes : en 70 matches, il a déjà marqué 37 fois. En championnat, il a scoré 34 fois en 62 apparitions. Cela faisait 13 ans qu'on n'avait pas vu un joueur du TFC marquer au moins 20 buts sur une saison comme le rappelle la bible des stats TFC Database.

Au TFC l'an prochain ?

Comme les autres joueurs qui se sont mis en valeur au cours de cette saison exceptionnelle, Rhys Healey est suivi de près et sera courtisé cet été. Ce weekend, il a évoqué son avenir au micro de BeIn Sports à l'issue de la rencontre : "Je suis toujours sous contrat jusqu'en 2023. On doit gagner nos cinq derniers matchs et on doit finir cette saison avant de parler de la prochaine. Je vis la meilleure saison de ma carrière, je remercie le club et mes coéquipiers, je suis confiant pour marquer des buts. Je veux continuer."