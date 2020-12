"Ils pensent aux tongs et aux billets d'avion" réagit Jean-Louis Gasset après la défaite face à Reims 3-1

Avant que le Père Noel entame sa tournée ce soir, les joueurs bordelais seraient bien inspirés de lui demander de l'envie, de la motivation et de la combativité. Les Marine et Blanc ont été battus 3-1 à domicile face au Stade de Reims, ce mercredi soir, dans une rencontre où ils ont anormalement subi les assauts de leur adversaire champenois. "Il n'y avait pas d'intensité, pas de duels, pas de technique, c'était horrible" a froidement résumé leur coach Jean-Louis Gasset en conférence d'après-match.

Inexistants dans le premier acte

La première occasion du match est venue à la première minute lorsque Boulaye Dia est finalement repris in extremis par Paul Baysse après avoir été oublié par la défense girondine. Cette situation aurait dû alerté les Bordelais qui ont été submergés par des Rémois très entreprenants et solidaires. Tout le contraire de Bordelais et leur entraîneur les soupçonne même d'avoir plutôt pensé "aux tongs, aux lunettes de soleil et aux billets d'avion" qu'au match du soir.

En première période, les Girondins de Bordeaux n'ont frappé qu'une seule fois au but contre huit tirs pour leur adversaire du soir. Les Rémois se sont rapidement mis à l'abri en marquant deux buts coup sur coup (15e puis 18e). Suite à un discours musclé de Jean-Louis Gasset, les Bordelais se sont finalement réveillés en seconde période mais c'était trop tard. Hwang Ui-Jo a réduit l'écart (73e) après un incroyable raté à quelques mètres du but.

Les Girondins retombent dans leurs travers après la belle victoire à Strasbourg, ce dimanche. Les Bordelais n'arrivent toujours pas à conjurer le sort. Cela fait plus de 700 jours qu'ils n'ont pas enchaîné deux victoires de suite. Ils pointent à la 13è place de Ligue 1, un classement logique pour leur entraîneur.