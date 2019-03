[IMAGES] Le trophée de la Coupe de France de passage à Vitré

La Coupe de France à Vitré en Ille-et-Vilaine ce lundi après-midi pour quelques heures. C'est le privilège du Petit Poucet de la compétition. Les supporteurs et les joueurs ont donc pu poser près du trophée pour quelques photos. Retour sur cette journée en images et en vidéos.

Vitré, France

Le temps d'un après-midi, supporteurs et habitants de Vitré, en Ille-et-Vilaine, ont pu se prendre en photo devant le trophée de la Coupe de France. Leur club, l'AS Vitré, en National 2, est en quart de finale de la compétition et affronte le FC Nantes ce mercredi. Pour l'occasion, et l'ASV étant le Petit Poucet, le trophée était de passage dans la ville bretonne.

Supporteurs et curieux ont donc pu l'effleurer, rêver et espérer le ramener à la maison le temps d'un instant. Une chance d'accueillir un tel événement pour les co-présidents de l'AS Vitré : "On peut se mettre à rêver près de cette Coupe, se dire que dans deux matchs, elle pourrait revenir au club", commence Jean Pierre Potel. De son côté, Daniel Mouton, lui, se réjouit de la réussite de cette belle fête.

Deux des trois co-présidents de l'AS Vitré et le trésorier du club posant devant la Coupe © Radio France - Alexandre Frémont

Du monde à Vitré devant le trophée pour le photographier malgré le mauvais temps © Radio France - Alexandre Frémont

Des petits, des grands, des jeunes, des moins jeunes, tous espèrent passer un nouveau tour en Coupe de France © Radio France - Alexandre Frémont

La Coupe à quelques centimètres des jeunes supporteurs © Radio France - Alexandre Frémont

"On a vraiment beaucoup de chance de voir la Coupe d'aussi près. On ne la reverra peut-être plus jamais comme ça", sourit un des supporteur présent. Et puis, pas de blague, c'est le vrai trophée qui est posé sur la table ce lundi après-midi.

"Ce n'est pas frustrant de se dire que la Coupe est juste là, sous nos yeux mais que l'on ne peut pas la toucher, parce qu'il faut être réaliste, ça va être très dur de la ramener avec nous cette année", conçoit un autre qui s'est pris en photo devant.

Après les photos en extérieur, le trophée passe en intérieur et les maillots des 1/4 de finale sont remis aux joueurs © Radio France - Alexandre Frémont

La remise des maillots aux joueurs et au coach de l'AS Vitré s'est faite un peu plus tard dans l'après-midi par l'un des partenaires de la compétition :

Et voici les maillots de l'AS Vitré pour les 1/4 de finale de Coupe de France © Radio France - Alexandre Frémont

Le quart de finale de Coupe de France entre l'AS Vitré et le FC Nantes est à vivre dès 18h ce mercredi sur l'antenne de France Bleu Armorique. En attendant, vous pouvez toujours réviser vos fiches sur le club brétilien avec ce quiz.