IMAGES - Plusieurs milliers de supporters présents pour la Fan's Day du Racing

Strasbourg, France

C'est une fête qui permet chaque année de bien démarrer la saison. La Fans' Day du Racing a rassemblé plusieurs milliers de supporters au stade de la Meinau ce samedi 27 juillet. Tous présents pour assister à la présentation des joueurs, faire la tournée des autographes ou bien embrasser la coupe de la Ligue.

Arnaud, Gauthier et le reste de la clique n'auraient raté le Fan's Day pour rien au monde. © Radio France - Marie Roussel

Arnaud est venu avec toute la petite famille, très impatient de remettre les pieds à la Meinau. "Ça me manque pendant les vacances !" C'est la quatrième année qu'il assiste à cette fête des supporters. "C'est convivial, on voit les joueurs, c'est sympa !" Une proximité qui enchante les supporters comme les joueurs. "C'est une tradition ici, et on essaye de faire notre possible pour les rendre heureux", déclare Ludovic Ajorque entre deux séances de dédicace.

Anouar s'est fait prendre en photo à côté de la coupe de la Ligue. © Radio France - Marie Roussel

Ce qui rend les supporters heureux, c'est aussi d'approcher la coupe de la Ligue. Maxence avoue en avoir la chaire de poule. "C'est incroyable, je me dis qu'il y a des grands joueurs qui l'ont touchée, j'en ai des frissons !" Maxence qui espère que cette saison sera encore meilleure que l'année prochaine. "J'espère que le Racing va être au moins dans le top 10 en championnat, et arriver au moins jusqu'en 16ème de finale de l'Europa League."

Et avant d'arriver jusque là, le club strasbourgeois doit déjà passer le tour préliminaire. Rendez-vous jeudi 1er août pour le match retour du deuxième tour en Israël face au Maccabi Haïfa.