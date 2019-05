Imbroglio pour les barrages : "Ça va se régler rapidement", espère Le Mans FC

Le Mans, France

Thierry Gomez n'est pas inquiet mais il aimerait bien savoir, et vite. "Le plus gros souci, ça peut être la logistique mais je pense que la Ligue de football va rapidement clarifier la situation", analyse le président du Mans FC. Clarifier la situation, ce serait dire qui sera l'adversaire des sang-et-or en match de barrage pour l'accession en Ligue 2.

Le club de Béziers, 19e de Ligue 2, a déposé mardi un recours à propos d'un match de la première journée de Ligue 2, entre le Paris FC et le Gazelec. Les Corses avaient utilisé un joueur suspendu, ce qui est interdit. A l'issue d'une procédure complexe, ils ont conservé le point du match nul au lieu de perdre la rencontre sur tapis vert. Sans ce point, c'est Béziers qui serait barragiste et le prochain adversaire des sang et or.

Ajaccio, sauf (grosse) surprise

"On connaît la situation depuis longtemps, tempère Thierry Gomez. Je pense qu'Ajaccio sera là mardi, je n'imagine pas que la Ligue de football se déjuge". La Ligue s'est déjà prononcée sur ce dossier en première instance puis en appel.

"Même si bien sûr tout est possible... à la rigueur cela ne nous regarde pas, nous sommes là pour faire le meilleur match possible dans un stade le plus rempli possible". Sur ce dernier aspect, les choses avancent vite : la barre des 15.000 places vendues a été franchie ce mercredi. Le Mans FC espère accueillir davantage de spectateurs que pour le match face à Laval, qui avait attiré 19.000 personnes.