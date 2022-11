“Impatient de voir l’équipe de France à la Coupe du Monde” - Patrice Garande, ancien entraîneur du SM Caen

C’est le grand jour pour l’équipe de France, partie au Qatar avec l’espoir de décrocher une troisième étoile, après les titres remportés en 1998 et 2018. Mais en a-t-elle les moyens après la cascade de blessures qui a bouleversé l’effectif de Didier Deschamps ? “ J’attends ce premier match contre l’Australie avec impatience” souligne Patrice Garande, l’ancien entraîneur du Stade Malherbe Caen (2012-2018). “Surtout pour voir comment cette équipe va se débrouiller après tous les aléas qu'elle a subis. Je ne suis pas sûr qu'à l'intérieur du groupe, ce soit autant la panique par rapport à ce qu'on a pu présenter à l'extérieur. Donc évidemment, la perte de Karim Benzema est importante mais on a d'autres atouts avec un potentiel incroyable et des profils de joueurs offensifs” observe l’ancien avant-centre, meilleur buteur du championnat de France 1984.

Patrice Garande reconnaît qu’il regarde les matchs à la fois comme un supporter et comme un technicien. “Oui c’est un peu les deux, j’aime aussi observer la préparation du match, les schémas tactiques” s’amuse-t-il. Pour lui, la grande incertitude sur la force de l'équipe de France se situe au milieu de terrain, privé de sa doublette Pogba - Kanté. “C’est peut être le secteur où il y a effectivement les plus grandes interrogations. Au milieu, il y a beaucoup de qualité chez les joueurs qui sont sélectionnés, mais peut être un manque d'expérience. Mais je pense qu'on va avoir un milieu de terrain plus travailleur qu’enchanteur” confie celui qui avait pu se réjouir en 2018 de voir son ancien protégé, N’Golo Kanté, atteindre les sommets trois ans seulement après son départ de Caen.

“Je ne comprends pas ceux qui boycottent la Coupe du Monde”

Cette Coupe du Monde 2022 ne fait pas l’unanimité chez les supporters de football. Certains grands amateurs du ballon rond se disent mal à l’aise face à cette organisation au Qatar, pays qu'ils jugent très éloigné des questions environnementales, de tolérance et des droits de l'homme. “Moi, j'ai eu cette réflexion là au moment où la Coupe du monde a été accordée au Qatar, il y a douze ans. Maintenant c’est trop tard. C’est une espèce d'hypocrisie qui sort maintenant au moment de la compétition, alors qu’on en a pratiquement pas entendu parler au moment de l'attribution de cette coupe du monde” tacle l’ancien entraîneur malherbiste, un peu irrité également par les questions posées aux footballeurs : “il y a beaucoup de gens qui essayent de donner des leçons et qui essaient de faire “porter le chapeau” à des footballeurs sur des soi-disant actions qu'ils devraient avoir. Le footballeur est évidemment un citoyen avec son ressenti. Mais de là à boycotter une compétition, non !” conclu Patrice Garande.