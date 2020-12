Incertitude autour de la Coupe de France de football, les clubs de la région dans le flou

Ce mercredi 2 décembre a plongé le monde du football dans l’incertitude. Ce soir, une question brûle toutes les lèvres : la Coupe de France va-t-elle pouvoir se poursuivre une fois le confinement levé ? Ce mercredi matin sur BFM TV, le Premier ministre Jean Castex a confirmé que l'épreuve "pourrait ne pas se tenir". Il a ensuite répondu "oui", à demi-mot, à la question "La Coupe de France est-elle morte ?"

Nouvel épisode quelques heures plus tard. Dans les colonnes du Parisien, le président de la Fédération française de football, Noël Le Graët, a déclaré : "Pour moi, la Coupe de France aura lieu cette année." Lui-même qui avait estimé, vendredi dernier, que "c'était presque cuit" pour la Coupe qui fête sa 104e édition.

"Le lundi c'est blanc, le mardi c'est noir"

Des déclarations contradictoires qui ont semé le trouble dans les clubs de la région. En Loire-Atlantique et en Vendée, plusieurs clubs attendent de pouvoir jouer le 6e tour. L'Élan de Gorges (Régional 2), par exemple, devait affronter Challans le 1er novembre dernier. "On ne sait plus quoi faire, j'ai pris le parti d'attendre positivement, et de ne pas rebondir sur chaque déclaration car le lundi c’est blanc, le mardi c'est noir", s'impatiente l'entraîneur de l'Élan, Loïc Tainguy.

"Ce qui m'intéresse, c'est de jouer la Coupe de France, mais dans de bonnes conditions, ajoute Loïc Tainguy. S'il n'y a pas la possibilité d'avoir du monde au stade, ni de vestiaires... Finalement, ce n'est plus la Coupe de France, enfin pas celle que l'on a envie de jouer." Quelque 1 000 spectateurs seront attendus à Gorges si le 6e tour a lieu. "Les plus beaux souvenirs de Coupe de France, c'est quand on élimine une équipe supérieure, mais aussi quand il y a du monde au stade. Donc je veux que mon club vive un sixième tour avec du public", appuie l'entraîneur de l'Élan de Gorges.

Pour les Herbiers, ce serait un manque à gagner

Les clubs aimeraient aussi avoir de la visibilité dans leur calendrier. Pour Olivier Quint, l'entraîneur de Basse-Goulaine (Régional 1), le football amateur n'a "aucune considération" à l'échelle nationale. En cas d'annulation de la compétition, "le football amateur va en subir les conséquences", estime l'ancien joueur du FC Nantes.

Conséquences au niveau du spectacle, mais aussi sur un plan financier. Un aspect qui ne peut pas être occulté pour les clubs amateurs. Les Herbiers (National 2), finaliste en 2018, pourrait perdre gros. "Potentiellement, les recettes de la Coupe de France plus les aides de la fédération, ce n'est pas neutre dans le budget, avoue Michel Landreau, le président des Herbiers. Ça peut apporter jusqu'à 200 000 euros si le parcours est bon, 10 à 15 % du budget."

Aux Lucs-sur-Boulogne (Régional 3), les joueurs attendent de jouer un sixième tour historique pour le club. "On ne sait pas ce qu'un sixième tour peut rapporter, mais c'est sûr qu'il y aura un manque à gagner, affirme le président Landry Renaudin. Si le match se joue quand même, ce sera compliqué car on n'est plus dans la même dynamique, ce sera compliqué de retrouver notre niveau après la coupure." Les Lucquois doivent affronter Changé (National 3).