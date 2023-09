Ligue 2 - Incidents à Ajaccio : les supporters bordelais privés de déplacement pour deux matchs

Des incidents ont éclaté entre supporters corses et girondins en marge du match de la 3e journée de Ligue 2, le 21 août dernier. La commission de discipline de la LFP prive les supporters marine et blanc de deux déplacements et retire un point avec sursis aux Ajacciens.

Les supporters girondins dans le parcage visiteur du stade Francis Le Basser, à Laval, lors de la saison 2022-2023 © Maxppp - Vincent MICHEL Le 21 août dernier, l'AC Ajaccio reçoit les Girondins de Bordeaux pour le compte de la 3e journée de Ligue 2 de football. À la onzième minute de la rencontre, des échauffourées éclatent entre les supporters des deux équipes. Le match est interrompu pendant près d'une heure. La commission de discipline de la Ligue de football professionnel a officialisé ses sanctions, ce mercredi. Elle retire un point avec sursis au club corse. La tribune Antoine Faedda du stade François-Coty, à Ajaccio, sera également fermée un match. Le match à huis-clos initialement prononcé a été purgé lors de la 5e journée contre Dunkerque. Pas de déplacement dans le Nord et en Bretagne Quant aux supporters girondins, ils sont privés de déplacement lors des deux prochaines journées de Ligue 2 jouées à l'extérieur, pour les Marine et Blanc. Parcage visiteur fermé pour les voyages à Valenciennes, le 16 septembre, 6e journée de championnat, et à Guingamp, le 26 septembre, 8e journée. Lors de ce AC Ajaccio-FCGB, les incidents ont démarré au moment où des ultras bordelais, pourtant interdits de déplacement sur l'île de Beauté, ont commencé à se lever , se regrouper et chanter dans une tribune au milieu des supporters corses. Ils ont reçu plusieurs projectiles dont une échelle et un canapé avant d'être évacués par les CRS. Sur le terrain, les deux équipes se sont séparées sur un match nul 0-0. À lire aussi Ligue 2 : après des incidents en tribunes, les Girondins de Bordeaux finissent sur un nul à Ajaccio (0-0)