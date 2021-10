Incidents ASSE - Angers : les Verts condamnés à un match à huis clos à titre conservatoire

Réunie ce lundi pour instruire les évènements qui ont perturbés la rencontre entre Angers et l'ASSE, la commission de discipline de la LFP a condamné le club stéphanois à un match à huis clos à Geoffroy-Guichard. Une mesure à titre conservatoire.

L'autre derby se jouera sans spectateurs. La commission de discipline de la Ligue de Football Professionnelle condamne ce lundi l'AS Saint-Étienne a un match à huis clos total après les incidents qui ont retardé le coup d'envoi du match entre les Verts et Angers ce vendredi. Il s'agit de la réception du Clermont-Foot le 7 novembre.

Cette décision est une mesure à titre conservatoire. Le dossier est désormais placé en instruction et les décisions définitives seront rendues "à l’issue de la séance du mercredi 17 novembre 2021 au cours de laquelle l’instructeur remettra son rapport". Les sanctions pourraient donc être alourdies et la réception du Paris Saint-Germain dans des conditions normales (toutes les tribunes ouvertes) n'est donc pas garantie. Ce 17 novembre, l'ASSE et ses représentants seront de nouveau entendus par la commission.

Les spectateurs qui disposent déjà d'un billet pour la réception du Clermont-Foot peuvent se faire rembourser.

Les supporters interdits de déplacement

La commission a également décidé de fermer l'espace visiteurs de l’AS Saint-Étienne pour les matchs disputés à l’extérieur "jusqu’au prononcé de la mesure définitive". Autrement dit, les supporters stéphanois ne pourront pas se rendre en Moselle pour la rencontre face au FC Metz ce samedi à 17 heures.