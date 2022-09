Incidents au Vélodrome : comment les supporters de l'OM arrivent-ils encore à faire entrer des fumigènes ?

Alors que l'UEFA se penche sur le cas de l'OM après les débordements de mardi soir au Vélodrome, le problème des engins pyrotechniques demeure dans les stades comme celui de Marseille. Les clubs et leurs services de sécurité sont toujours à la peine face à des supporters toujours plus ingénieux.

Les affrontements à distance ont eu lieu entre le parcage des supporters allemands et le virage nord.

Le problème des fumigènes dans le stade existe depuis des années et l'OM, comme beaucoup de clubs, ne retient pas la leçon. L'UEFA ouvre une procédure disciplinaire à l'encontre du club ce mercredi, après les débordements dans les tribunes lors du match de Ligue des Champions. Les supporters de l'OM et de Francfort se sont mutuellement envoyés des fumigènes et le virage nord marseillais a aussi balancé des feux d'artifice sur leurs adversaires. Des débordements qui pourraient coûter un voire plusieurs matchs à huis clos en Ligue des champions, car l'OM bénéficiait d'un sursis.

Dans le sandwich ou... dans le caleçon

Malgré les fouilles, les supporters de beaucoup de clubs en France arrivent toujours à faire passer des fumigènes ou autres bombes agricoles. France Bleu Provence a pu joindre des Marseillais qui connaissent les bonnes astuces pour ne pas se faire repérer. "J'ai vu un minot qui me disait que l'idéal, c'était de mettre le fumigène dans le sandwich et de le refermer avec de l'aluminium. Les stadiers n'ouvrent pas les sandwichs", explique-t-il.

Ouvrir le repas des fans ? Une telle entreprise paraît impossible quand on sait que, cette année, le Vélodrome est constamment plein à craquer avec plus de 62.000 supporters à chaque match.

"Ça pousse, ça crie, il faut aller vite. C'est compliqué de gérer ça au stade Vélodrome." - Un supporter marseillais

Ce supporter, qui souhaite rester anonyme, reconnaît que "ça pousse, ça crie, il faut aller vite. C'est compliqué de gérer ça au stade Vélodrome". Ces fumigènes, qui mesurent une dizaine de centimètres, peuvent être placés dans les chaussettes, mais surtout dans les caleçons car la sécurité n'est pas autorisée à palper ces endroits. Les sacs à main sont aussi une bonne cachette car le stadier n'a pas le droit de le fouiller. L'un d'entre eux, expérimenté, nous confirme qu'il y a de moins en moins de fumigènes avec les années.