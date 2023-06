Ligue 2 - Incidents Bordeaux-Rodez : la LFP rendra sa décision lundi 12 juin

Les Girondins devront-ils rester en ligue 2 ? On connaît maintenant la date à laquelle ils seront fixés sur leur sort sur le plan sportif. C'est le 12 juin prochain que la Ligue de Football Professionnel rendra sa décision. La commission des compétitions s'est réunie ce lundi 5 juin, en urgence, pour étudier les incidents de Bordeaux-Rodez de vendredi dernier , un match arrêté à la 23e minute après l'agression d'un joueur de Rodez par un supporter bordelais entré sur la pelouse. Et elle a mis le dossier en instruction.

Dans l'attente de la décision, "le résultat du match n'est pas comptabilisé dans le classement" de Ligue 2, a précisé la LFP dans un communiqué. Les Girondins espèrent que la commission ne leur retirera pas de points , et que le match sera rejoué, ce qui donnerait au club encore une chance de monter en L1.

Que va-t-il se passer pour les joueurs ?

La direction des Marine et Blanc n'a donc pas été entendue. Lors de son audition ce lundi en début d'après-midi, elle avait dit comprendre la mise en instruction du dossier mais souhaitait à titre conservatoire le match soit rejoué le plus rapidement possible, cette semaine. ll faudra donc encore patienter. Que va-t-il se passer pour les joueurs ? C'est toute la question. Ils devraient être en vacances depuis ce week-end.

Samedi, au lendemain de l'incident, le club leur avait demandé de continuer à s'entraîner en attendant la décision de la LFP. Ils ont donc repris l'entraînement ce lundi mais vont-ils poursuivre les séances toute la semaine jusqu'au 12 juin ? Et surtout, le match sera-t-il vraiment rejoué comme on pouvait le penser à la lecture des précédents cas ? Les questions ne manquent pas.