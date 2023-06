Incidents du match Bordeaux-Rodez : quand le maire de Metz répond à ses homologues de Bordeaux et d'Annecy,

Le maire de Metz et l'ensemble du staff et des joueurs du FC Metz, lors d'une cérémonie organisée le samedi 3 juin en Mairie

Quand des élus locaux se mêlent de sport ! Le maire de Metz a réagi ce mercredi au courrier envoyé par ses homologues de Bordeaux et d'Annecy qui ont écrit à la ministre des sports pour demander que le match entre les Girondins et Rodez soit rejoué.

Ce match, vous le savez, a été arrêté vendredi dernier, après l'intrusion d'un supporter bordelais sur la pelouse qui a bousculé un joueur du club de l'Aveyron . La commission de discipline de la LFP doit rendre sa décision ce lundi. Une décision très attendue par les clubs de Bordeaux et d'Annecy, car si cette rencontre n'est pas rejouée, les Girondins resteraient en Ligue 2, une saison de plus et le club haut-savoyard serait relégué en National.

Mais François Grosdidier n'a pas apprécié la démarché des élus bordelais et annéciens. Sur ses comptes Facebook et Twitter, le maire de Metz dénonce une " ingérence " et une " tentative de pression ".