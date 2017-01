Incidents du match Metz-Lyon : la commission de discipline de la LFP se prononce ce jeudi

Dans l'affaire des jets de pétards à l'encontre du gardien de Lyon, le FC Metz redoute de lourdes sanctions : huis-clos partiel, retrait de points, suspension du stade St Symphorien. La commission de discipline rendra ses décisions ce jeudi 5 janvier en fin de soirée

Après les incidents du match Metz- Lyon du 3 décembre dernier, le club à la Croix de Lorraine risque gros. C'est ce jeudi 5 janvier en fin de soirée que la commission de discipline de la LFP doit se prononcer dans l'affaire des pétards envoyés sur le portier et le médecin de l'OL. Des incidents qui avaient conduit à l'arrêt de la rencontre. Le président du FC Metz, Bernard Serin, sa directrice générale, et le responsable de la sécurité seront présents à Paris. L'affaire avait été placée en instruction le 8 décembre dernier et la tribune Est de St Symphorien fermée à titre conservatoire. La palette des sanctions est très large : de la simple amende au retrait de points au classement en passant par le huis-clos partiel, total, voir la suspension du stade St Symphorien.

Quels sont les précédents ?

Le FC Metz a déjà vécu pareil mésaventure. C'était en décembre 2000, lors d'un match de championnat au stade de la Meinau : l'arbitre assistante, Nelly Viennot est victime d'un jet de pétard. La rencontre est arrêtée et quelques semaines plus tard, Strasbourg est déclaré perdant sur tapis vert. Le Racing fait appel et obtient finalement que le match soit rejoué à huis-clos en avril 2001. Une rencontre que les strasbourgeois perdront un à zéro.

Autre incident : lors du match aller du derby lorrain en septembre 2013 à St Symphorien avec sièges arrachés par les ultras des 2 camps, jets de pétards sur la pelouse, la rencontre est interrompue à 2 reprises. Le FC Metz écope d'une amende de 20 000 euros et l'ASNL d'un match à huis-clos sur le prochain derby. Cette dernière sanction sera finalement écartée en appel.

Que risque cette fois le FC Metz. Le 3 décembre dernier, après l'arrêt de la rencontre contre Lyon, le directeur général de la LFP, Didier Quillot, annonçait dans un communiqué que la Ligue serait intransigeante et très ferme dans ce dossier.